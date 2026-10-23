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UEFA Liga prvakov - 3. krog

UEFA Liga prvakov - 3. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

21. 10. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Bayern in Arsenal ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla.

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