Portugalska liga Betclic - 4. krog
Portugalska liga Betclic - 4. krog , Liga Portugal Betclic
31. 8. 2026 - Nogometni ponedeljek je bil rezerviran za obračun 4. kroga portugalske lige. V Lizboni sta se srečala Benfica in Estoril ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 4. krogČetrti krog portugalskega prvenstva prinaša nova zanimiva obračuna. Benfica se bo pred domačimi navijači pomerila z Estorilom, Porto pa čaka gostovanje pri Académicu. Kdo bo uspešnejši v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 4. krogČetrti krog portugalskega prvenstva prinaša nova zanimiva obračuna. Benfica se bo pred domačimi navijači pomerila z Estorilom, Porto pa čaka gostovanje pri Académicu. Kdo bo uspešnejši v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: športDržava: Portugalska
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Benfica - Estoril
31. 8. 2026 - Nogometni ponedeljek je bil rezerviran za obračun 4. kroga portugalske lige. V Lizboni sta se srečala Benfica in Estoril ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.