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Portugalska liga Betclic - 4. krog

Portugalska liga Betclic - 4. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

31. 8. 2026 - Nogometni ponedeljek je bil rezerviran za obračun 4. kroga portugalske lige. V Lizboni sta se srečala Benfica in Estoril ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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