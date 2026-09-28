FNC Vikings 3 - 2026 - Berisha vs Gadzhiyev

2026 Epizoda 0

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Berisha in Gadzhiyev ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.

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