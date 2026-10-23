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Besno maščevanje
Man Apart
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Besno maščevanje , Man Apart

2003 IMDb: 6 1 h 45 min
12

Sean in Demetrious sta sodelavca pri agenciji za boj proti drogam, ki se že več let trudi zajeziti prekupčevanje z mamili na ameriško-mehiški meji. Pri svojem delu sta zelo uspešna, saj dobro poznata zakone ulice še iz mladosti. Tokrat sodelujeta v akciji, v kateri se za zapahi znajde pomemben preprodajalec mamil Lucero. A čeprav je Lucero v zaporu, vojne z drogami še ni konec. Njegovo mesto zavzame skrivnostni Diablo. Ko ta umori Seanovo ženo Stacy, Sean nima več kaj izgubiti in je pripravljen na maščevanje.

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Napeto Nasilje Temačno Dramatično Psihološko
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