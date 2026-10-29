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CEV Zeren Group Liga prvakinj ,

2026/2027 Epizoda 0

21. 10. 2026 - Evropski odbojkarski večer je prinesel začetek kvalifikacij za Ligo prvakinj. V Belgiji sta se na prvi tekmi pomerili ekipi Beveren in OTP Banka Branik Maribor ter se podali v boj za napredovanje v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek odbojkarskega obračuna.

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