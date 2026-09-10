Blanca - Sezona 2 - 4. del

8. del

Blanca z Ariannino pomočjo razkrije resnico o umoru, medtem ko skrivnostni bombni napadalec ostaja korak pred policijo. Sebastiano se na lastno pest poda za njegovimi sledmi in se znajde v smrtni nevarnosti. Ko se zdi, da se Blanci končno nasmiha sreča, jo ob koncu pretrese razkritje, ki postavi na glavo vse, kar je verjela.