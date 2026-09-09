Blanca - Sezona 2 - 11. del

Sezona 2 Epizoda 11

Blanca je odločena, da bo za vsako ceno izsledila skrivnostnega bombnega napadalca. Ko ta zagrozi z novim napadom na velik pomorski sejem, se policija znajde v napeti tekmi s časom. Hkrati Blanco pretrese nepričakovano odkritje, zaradi katerega začne dvomiti o ljudeh, ki so ji najbližje, in postavi na kocko vse, v kar je verjela.

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