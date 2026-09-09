Blanca - Sezona 2 - 12. del

Blanca
Na dan odprtja pomorskega sejma se Blanca in policija pripravljajo na obračun z bombnim napadalcem, ki načrtuje svoj največji napad doslej. Med napeto akcijo mora Blanca tvegati vse, da bi preprečila katastrofo. Ob razpletu primera jo čakajo boleča razkritja in odločitev, ki bo za vedno spremenila njeno življenje.Prikaži več
Sezona 1Blanca je slepo dekle, ki je pri dvanajstih letih izgubilo vid v tragičnem požaru, v katerem je umrla njena sestra. Petnajst let pozneje se vrne v Genovo kot policijska svetovalka in s pomočjo izostrenih čutov, psa vodnika ter prijateljev pomaga reševati zločine. Toda ko sence preteklosti razkrijejo temačno skrivnost, se Blanca znajde v smrtonosni igri maščevanja.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Pierpaolo Spollon, Antonio ZavatteriDržava: Italija
Sezona 2Blanca je slepo dekle, ki je pri dvanajstih letih izgubilo vid v tragičnem požaru, v katerem je umrla njena sestra. Petnajst let pozneje se vrne v Genovo kot policijska svetovalka in s pomočjo izostrenih čutov, psa vodnika ter prijateljev pomaga reševati zločine. Toda ko sence preteklosti razkrijejo temačno skrivnost, se Blanca znajde v smrtonosni igri maščevanja.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Pierpaolo Spollon, Michela CesconDržava: Italija
44:39
1. del
Blanca postane uradna policijska svetovalka, ko Genovo pretrese niz skrivnostnih eksplozij, uperjenih proti policiji. Neznani storilec pokliče naravnost na policijsko postajo in zahteva pogovor z Blanco. Medtem iz zapora izpustijo Sebastiana, Blanca pa odkrije, da njena prijateljica Lucia po očetovem odhodu že tedne živi povsem sama.
57:55
2. del
Po novem bombnem napadu je inšpektor Liguori hudo ranjen, en policist pa izgubi življenje. Blanca in ekipa izsledijo osumljenca, ki načrtuje nov smrtonosen napad, a vse kaže, da pravi bombni napadalec ostaja na prostosti. Hkrati se v Blancinem domu skriva ženska z nevarno skrivnostjo, ki ji lahko za vedno spremeni življenje.
56:35
3. del
V mestnem parku najdejo mrtvega aktivista za zaščito živali, ob njegovem truplu pa ostaja njegov zvesti pes. Vse kaže, da je žrtev do smrti pogrizel drug pes, ko preiskava razkrije kruto mrežo pasjih bojev. Glavni osumljenec je mladi Giovanni, ki ga brezobzirni oče izkorišča za nezakonite posle z živalmi.
59:17
4. del
Ko odkrijejo novo truplo, Blanca in ekipa ugotovijo, da je primer veliko bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled. Medtem Blancino zasebno življenje pretrese nepričakovano razkritje iz preteklosti, skrivnostni bombni napadalec pa policiji pošlje novo zlovešče sporočilo. Jasno je, da njegova nevarna igra še zdaleč ni končana.
47:26
5. del
Na parkirišču nogometnega stadiona odkrijejo truplo nekdanjega vojnega fotografa Tommasa. Preiskava kmalu pripelje do Federica, novega partnerja Blancine prijateljice Stelle, ki je vpleten v nevarno mrežo preprodaje drog. Blanca mora izbrati med zvestobo prijateljici in iskanjem resnice, medtem ko se okoli nje krog osumljencev vse bolj oži.
1:02:46
6. del
Blanca odkrije presenetljivo resnico o umoru fotografa, a jo hkrati pretreseta tudi dogajanje v zasebnem življenju in razhod s Sebastianom. Medtem skrivnostni bombni napadalec znova udari ter policijo zvabi v napeto tekmo s časom, ko zagrozi z eksplozijo na otroškem vrtiljaku. Je to šele začetek njegove smrtonosne igre?
51:43
7. del
Po požaru v stanovanjskem bloku odkrijejo truplo uslužbenca pokopališča Jurija. Edina priča je slepa Arianna, ki je iz gorečega stanovanja komaj ušla. Preiskava razkrije, da požar ni bil nesreča, temveč skrbno načrtovan umor, sled pa vodi do temačnih skrivnosti, povezanih s pokopališčem in starim zločinom.
56:01
8. del
Blanca z Ariannino pomočjo razkrije resnico o umoru, medtem ko skrivnostni bombni napadalec ostaja korak pred policijo. Sebastiano se na lastno pest poda za njegovimi sledmi in se znajde v smrtni nevarnosti. Ko se zdi, da se Blanci končno nasmiha sreča, jo ob koncu pretrese razkritje, ki postavi na glavo vse, kar je verjela.
48:00
9. del
V parku napadejo skrivnostnega Sirca Ismaila, ki že deset let išče sina, ugrabljenega med vojno. Vse kaže, da je dečka morda našel v Giorgiu, posvojenem sinu vplivnega zbiratelja umetnin Samuela Faresa. Ko Giorgio nenadoma izgine, Blanca in ekipa odkrijeta nevarno mrežo trgovine z orožjem, ki sega daleč onkraj meja Italije.
58:14
10. del
Blanca in ekipa skušajo pravočasno izslediti ugrabljenega Giorgia, medtem ko jih preiskava vodi vse globlje v nevarno mrežo mednarodnega kriminala. Vsak nov dokaz odpira nova vprašanja o dečkovem izvoru in motivih glavnih osumljencev. Tudi Blancino zasebno življenje se znajde na pomembnem razpotju.
53:37
11. del
Blanca je odločena, da bo za vsako ceno izsledila skrivnostnega bombnega napadalca. Ko ta zagrozi z novim napadom na velik pomorski sejem, se policija znajde v napeti tekmi s časom. Hkrati Blanco pretrese nepričakovano odkritje, zaradi katerega začne dvomiti o ljudeh, ki so ji najbližje, in postavi na kocko vse, v kar je verjela.
48:45
12. del
Na dan odprtja pomorskega sejma se Blanca in policija pripravljajo na obračun z bombnim napadalcem, ki načrtuje svoj največji napad doslej. Med napeto akcijo mora Blanca tvegati vse, da bi preprečila katastrofo. Ob razpletu primera jo čakajo boleča razkritja in odločitev, ki bo za vedno spremenila njeno življenje.