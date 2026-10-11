1. oddaja

Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?