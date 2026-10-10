Bombaškoljka ,
Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?Prikaži več
Sezona 1Bombaškoljka je oddaja, v kateri iskreni pogovori, zanimive zgodbe in nepričakovana razkritja poskrbijo za številne sočne podrobnosti.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
57:48
1. oddaja
Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?