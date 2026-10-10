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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 1

Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1