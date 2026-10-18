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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 2

V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.

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