Bombaškoljka ,
V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.Prikaži več
Sezona 1Bombaškoljka je oddaja, v kateri iskreni pogovori, zanimive zgodbe in nepričakovana razkritja poskrbijo za številne sočne podrobnosti.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
57:48
1. oddaja
Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?
56:41
2. oddaja
V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.