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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 3

V tretji epizodi oddaje Bombaškoljka bo Lara dokazala, da ji iskrenost ni tuja, ovinkarjenje pa še manj. Z voditeljem Nikolom bo obujala spomine na dogajanje v vili, spregovorila o Anthonyju in Toniju ter o prijateljstvu z Mili in Drino, ki sta ji bili še posebej blizu. Zaupala mu bo tudi, kako danes gleda na druge pare in kdo ima po njenem največ možnosti za zmago v šovu Otok ljubezni Adria.

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