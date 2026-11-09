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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 4

Bombaškoljka je pogovorna oddaja, v kateri se otočani po odhodu iz vile ozrejo na izkušnjo v šovu in odnose, ki so se spletli pred kamerami. Skupaj z voditeljem Nikolom Grgićem odkrivajo, kako se njihova zgodba nadaljuje zunaj vile, ter spregovorijo o načrtih in podrobnostih, ki jih gledalci še niso slišali.

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  • Sezona 1

57:48
Bombaškoljka - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?
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56:41
Bombaškoljka - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.
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29:16
Bombaškoljka - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

V tretji epizodi oddaje Bombaškoljka bo Lara dokazala, da ji iskrenost ni tuja, ovinkarjenje pa še manj. Z voditeljem Nikolom bo obujala spomine na dogajanje v vili, spregovorila o Anthonyju in Toniju ter o prijateljstvu z Mili in Drino, ki sta ji bili še posebej blizu. Zaupala mu bo tudi, kako danes gleda na druge pare in kdo ima po njenem največ možnosti za zmago v šovu Otok ljubezni Adria.
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35:31
Bombaškoljka - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Bombaškoljka je pogovorna oddaja, v kateri se otočani po odhodu iz vile ozrejo na izkušnjo v šovu in odnose, ki so se spletli pred kamerami. Skupaj z voditeljem Nikolom Grgićem odkrivajo, kako se njihova zgodba nadaljuje zunaj vile, ter spregovorijo o načrtih in podrobnostih, ki jih gledalci še niso slišali.
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