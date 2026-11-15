Bombaškoljka - Sezona 1 - 5. oddaja

Bombaškoljka ,
Drina in Valentin, zmagovalca Otoka ljubezni Adria, bosta odgovarjala na vprašanja brez ovinkarjenja. Z voditeljem bosta obujala dogajanje za kamerami, spregovorila o kritikah, da je njun odnos preveč prijateljski, ter delila vtise po zmagi. Sta jo pričakovala, kaj si mislita o drugih parih in kako sta doživela sprejem na zagrebškem letališču? Razkrila bosta tudi načrte za prihodnost.Prikaži več
Sezona 1Bombaškoljka je oddaja, v kateri iskreni pogovori, zanimive zgodbe in nepričakovana razkritja poskrbijo za številne sočne podrobnosti.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija