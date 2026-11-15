Bombaškoljka - Sezona 1 - 5. oddaja

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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 5

Drina in Valentin, zmagovalca Otoka ljubezni Adria, bosta odgovarjala na vprašanja brez ovinkarjenja. Z voditeljem bosta obujala dogajanje za kamerami, spregovorila o kritikah, da je njun odnos preveč prijateljski, ter delila vtise po zmagi. Sta jo pričakovala, kaj si mislita o drugih parih in kako sta doživela sprejem na zagrebškem letališču? Razkrila bosta tudi načrte za prihodnost.

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  • Sezona 1

57:48
Bombaškoljka - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?
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56:41
Bombaškoljka - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.
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29:16
Bombaškoljka - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

V tretji epizodi oddaje Bombaškoljka bo Lara dokazala, da ji iskrenost ni tuja, ovinkarjenje pa še manj. Z voditeljem Nikolom bo obujala spomine na dogajanje v vili, spregovorila o Anthonyju in Toniju ter o prijateljstvu z Mili in Drino, ki sta ji bili še posebej blizu. Zaupala mu bo tudi, kako danes gleda na druge pare in kdo ima po njenem največ možnosti za zmago v šovu Otok ljubezni Adria.
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35:31
Bombaškoljka - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Anamarija in Nikola obujata spomine na prvi pogled in pogovor, po katerem sta ugotovila, da sta takoj kliknila. Nikola bo brez olepševanja spregovoril o zapletih z Aljo, Anamarija pa bo komentirala odnos Gašperja in Mili ter svojo preteklost z njim. Kako se njuna zveza obnese zunaj kamer in ali je začetna iskrica prestala preizkus vsakdanjega življenja?
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51:39
Bombaškoljka - Sezona 1 - 5. oddaja

5. oddaja

Drina in Valentin, zmagovalca Otoka ljubezni Adria, bosta odgovarjala na vprašanja brez ovinkarjenja. Z voditeljem bosta obujala dogajanje za kamerami, spregovorila o kritikah, da je njun odnos preveč prijateljski, ter delila vtise po zmagi. Sta jo pričakovala, kaj si mislita o drugih parih in kako sta doživela sprejem na zagrebškem letališču? Razkrila bosta tudi načrte za prihodnost.
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