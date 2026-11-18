3. oddaja

V tretji epizodi oddaje Bombaškoljka bo Lara dokazala, da ji iskrenost ni tuja, ovinkarjenje pa še manj. Z voditeljem Nikolom bo obujala spomine na dogajanje v vili, spregovorila o Anthonyju in Toniju ter o prijateljstvu z Mili in Drino, ki sta ji bili še posebej blizu. Zaupala mu bo tudi, kako danes gleda na druge pare in kdo ima po njenem največ možnosti za zmago v šovu Otok ljubezni Adria.