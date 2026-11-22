Bombaškoljka ,
Alja in Anthony razkrijeta še drugo plat svoje burne otoške romance. Alja je v vilo vstopila kot prva bomba in hitro osvojila Anthonyjevo pozornost, a pot do njegovega srca ni bila brez ovinkov. Ljubezenski trikotniki, novi bombshelli in vroči trenutki so poskrbeli, da v vili ni bilo dolgčas. Kako se njuna romanca obnese, ko ni kamer?Prikaži več
Sezona 1Bombaškoljka je oddaja, v kateri iskreni pogovori, zanimive zgodbe in nepričakovana razkritja poskrbijo za številne sočne podrobnosti.Žanr: Resničnostni šovDržava: Srbija, Hrvaška, Slovenija
31:27
8. oddaja
Alja in Anthony razkrijeta še drugo plat svoje burne otoške romance. Alja je v vilo vstopila kot prva bomba in hitro osvojila Anthonyjevo pozornost, a pot do njegovega srca ni bila brez ovinkov. Ljubezenski trikotniki, novi bombshelli in vroči trenutki so poskrbeli, da v vili ni bilo dolgčas. Kako se njuna romanca obnese, ko ni kamer?
28:43
7. oddaja
V Bombaškoljko prihajata Mili in Luka, ki sta tik pred finalom prijateljstvo spremenila v romanco. Mili brez dlake na jeziku spregovori o burnem odnosu z Gašperjem, njegovi neiskrenosti in zamerah do Anje. Luka razkrije, zakaj je kljub iskricam obupal nad Lidijo. Kako je ena šala pokvarila obetavno romanco in kako se je med Mili in Luko rodila ljubezen?
41:49
6. oddaja
Anja in Gašper spregovorita o življenju po šovu ter najtežjem obdobju v vili, ko so se po njegovem razhodu z Mili otočani obrnili proti njima. Ali je skupno življenje naslednji preizkus njune zveze? Gašper pravi, da se že obnašata kot par, uradnega vprašanja pa še ni zastavil. Bo zdaj napočil pravi trenutek?
51:39
5. oddaja
Drina in Valentin, zmagovalca Otoka ljubezni Adria, bosta odgovarjala na vprašanja brez ovinkarjenja. Z voditeljem bosta obujala dogajanje za kamerami, spregovorila o kritikah, da je njun odnos preveč prijateljski, ter delila vtise po zmagi. Sta jo pričakovala, kaj si mislita o drugih parih in kako sta doživela sprejem na zagrebškem letališču? Razkrila bosta tudi načrte za prihodnost.
35:31
4. oddaja
Anamarija in Nikola obujata spomine na prvi pogled in pogovor, po katerem sta ugotovila, da sta takoj kliknila. Nikola bo brez olepševanja spregovoril o zapletih z Aljo, Anamarija pa bo komentirala odnos Gašperja in Mili ter svojo preteklost z njim. Kako se njuna zveza obnese zunaj kamer in ali je začetna iskrica prestala preizkus vsakdanjega življenja?
29:16
3. oddaja
V tretji epizodi oddaje Bombaškoljka bo Lara dokazala, da ji iskrenost ni tuja, ovinkarjenje pa še manj. Z voditeljem Nikolom bo obujala spomine na dogajanje v vili, spregovorila o Anthonyju in Toniju ter o prijateljstvu z Mili in Drino, ki sta ji bili še posebej blizu. Zaupala mu bo tudi, kako danes gleda na druge pare in kdo ima po njenem največ možnosti za zmago v šovu Otok ljubezni Adria.
56:41
2. oddaja
V drugi epizodi Nikola Grgić gosti simpatično Taro in Vukašina. Kako se spominjata svoje izkušnje za vrati vile, kdo se jima je zdel najbolj pristen in kako se je njuno življenje spremenilo po odhodu? Njune iskrene odgovore in pogled na odnose v vili izveste v novi epizodi pogovorne oddaje Bombaškoljka.
57:48
1. oddaja
Kako se nadaljuje zgodba otočanov po izhodu iz vile? V prvi epizodi oddaje Bombaškoljka voditelj Nikola Grgić gosti Roberta in Loren. Spregovorita o svojem odnosu, izkušnji v vili in načrtih za prihodnost, dotakneta pa se tudi drugih otočanov. Kaj sta pripravljena razkriti o življenju po šovu in odnosih, ki so se spletli pred kamerami?