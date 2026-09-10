Botri - Sezona 6 - 46. del

Botri - Sezona 5

2024

Čedni Janko je poročna priča, lepa Luce pa družica na poroki skupnih prijateljev. Po strastni noči v Zagrebu se razideta, misleč, da jima ni bilo usojeno. Ne slutita pa, da ju bo življenje kmalu zopet združilo preko sprtih družinskih vezi v majhnem mestu Zaglave, ki ga glavna cesta deli na dva skregana tabora. Na eni strani je premožna delavska družina Macan, na drugi so mestni veljaki Akrapi, vmes pa izprijeni Gotovci. Toda vse tri družine so med seboj povezane in bodo odločale o usodi mesta. Bo ljubezen med Jankom in Luce močnejša od družinskega spora?