Botri - Sezona 6 - 55. del

Botri , Kumovi
Martin se vrne v Zaglave samozavestnejši kot kdaj koli prej in družini Macan razkrije svoje načrte. Goran se spopada z bolečim razočaranjem v ljubezni, Braco pa ugotovi, da se je zaljubil. Mirjana ga opozori, da so vsi v nevarnosti in morajo hitro ukrepati. Andjela medtem težko sprejme Lucino selitev, čeprav to skriva pred domačimi.Prikaži več
Sezona 6V 6. sezoni serije Botri bodo Zaglave znova polne skrivnosti, zamer in komičnih zapletov. V hotelu Macan sumljive maserke iz Bolgarije sprožijo škandal, Jadranka vse manj zaupa Vinku, Macani pa panično rešujejo ugled hotela. Medtem Goran trpi zaradi ljubezenskega razočaranja, Luce in Janko pripravljata Andrijev krst, Martin pa razmišlja o vrnitvi na župansko mesto.Žanr: Komedija, Kriminalka, Drama, RomancaIgralci: Momčilo Otašević, Ana Uršula Najev, Žarko Radić, Vedran Mlikota, Daria Lorenci, Vladimir TintorDržava: Hrvaška
Sezona 5Čedni Janko je poročna priča, lepa Luce pa družica na poroki skupnih prijateljev. Po strastni noči v Zagrebu se razideta, misleč, da jima ni bilo usojeno. Ne slutita pa, da ju bo življenje kmalu zopet združilo preko sprtih družinskih vezi v majhnem mestu Zaglave, ki ga glavna cesta deli na dva skregana tabora. Na eni strani je premožna delavska družina Macan, na drugi so mestni veljaki Akrapi, vmes pa izprijeni Gotovci. Toda vse tri družine so med seboj povezane in bodo odločale o usodi mesta. Bo ljubezen med Jankom in Luce močnejša od družinskega spora?Žanr: Komedija, Kriminalka, Drama, RomancaIgralci: Momčilo Otašević, Ana Uršula Najev, Žarko Radić, Vladimir Tintor, Vedran Mlikota, Olga PakalovićDržava: Hrvaška
Sezona 4Čedni Janko je poročna priča, lepa Luce pa družica na poroki skupnih prijateljev. Po strastni noči v Zagrebu se razideta, misleč, da jima ni bilo usojeno. Ne slutita pa, da ju bo življenje kmalu zopet združilo preko sprtih družinskih vezi v majhnem mestu Zaglave, ki ga glavna cesta deli na dva skregana tabora. Na eni strani je premožna delavska družina Macan, na drugi so mestni veljaki Akrapi, vmes pa izprijeni Gotovci. Toda vse tri družine so med seboj povezane in bodo odločale o usodi mesta. Bo ljubezen med Jankom in Luce močnejša od družinskega spora?Žanr: Komedija, Kriminalka, Drama, RomancaIgralci: Momčilo Otašević, Ana Uršula Najev, Žarko Radić, Linda Begonja, Stjepan Perić, Vladimir Tintor, Olga PakalovićDržava: Hrvaška
Sezona 3Čedni Janko je poročna priča, lepa Luce pa družica na poroki skupnih prijateljev. Po strastni noči v Zagrebu se razideta, misleč, da jima ni bilo usojeno. Ne slutita pa, da ju bo življenje kmalu zopet združilo preko sprtih družinskih vezi v majhnem mestu Zaglave, ki ga glavna cesta deli na dva skregana tabora. Na eni strani je premožna delavska družina Macan, na drugi so mestni veljaki Akrapi, vmes pa izprijeni Gotovci. Toda vse tri družine so med seboj povezane in bodo odločale o usodi mesta. Bo ljubezen med Jankom in Luce močnejša od družinskega spora?Žanr: Komedija, Kriminalka, Drama, RomancaIgralci: Milan Štrljić, Marina Redžepović, Momčilo Otašević, Ana Uršula Najev, Vladimir Tintor, Olga PakalovićDržava: Hrvaška
43:47
57. del
Potres močno pretrese odnose med Aljošo in Vesno, ki ne more odpustiti njegovega poskusa pobega. Prestrašena Cvita noče več stopiti v hišo Akrapovih, zato jo Matija odpelje na posestvo Macan. Andjela in Zvone izvesta za Martinov načrt glede skrbništva, Braco in Goran pa skušata prikriti sledi in utišati priče.
40:54
56. del
Braco mora pripraviti nov načrt za pobeg, pri katerem bo imel Goran ključno vlogo. Martin je odločen, da bo zahteval polno skrbništvo nad Cvito, zato se Matija z njo vrne v Zaglave. Na kmečkem turizmu se gostje dolgočasijo, Lara pa začne zasliševati Ivko in med raziskovanjem zaglavskih legend išče novo turistično zanimivost.
43:06
55. del
Martin se vrne v Zaglave samozavestnejši kot kdaj koli prej in družini Macan razkrije svoje načrte. Goran se spopada z bolečim razočaranjem v ljubezni, Braco pa ugotovi, da se je zaljubil. Mirjana ga opozori, da so vsi v nevarnosti in morajo hitro ukrepati. Andjela medtem težko sprejme Lucino selitev, čeprav to skriva pred domačimi.
41:51
54. del
Braco Mirjani razkrije nova spoznanja o Ruži, njo pa zaskrbi prihod Ikice v gostilno. Goran medtem organizira varno skrivališče. Janko se po izgubljeni koncesiji tolaži z obljubljenim stanovanjem, Luce pa odlaša z novico, ki bo močno prizadela Andjelo. Macani spoznajo, da bo pozimi na kmečki turizem težko privabiti goste.
46:33
53. del
Braco je ljubosumen in vse bolj dvomi o Ružini zgodbi. Po strastnem poljubu odkrije resnico, ki ga povsem pretrese. Na kmečkem turizmu Vesna gosti zagrebško družino, a ji zahtevna Vilma otežuje delo. Medtem se Vilmina hči sama odpravi v vas, kjer spozna inšpektorja, njuno srečanje pa se hitro razvije v nepričakovano romanco.
52:15
52. del
Na kmečki turizem nepričakovano prispe gost že dan prej, kot so ga pričakovali, in gostiteljem kmalu začne presedati s svojimi žalostnimi zgodbami. Bracov odnos z Ružo se ohlaja, medtem ko se z Grabovcem vse bolje razumeta. Luce z Jankom proslavlja umik odpovedi, Vetma pa Kato prepriča v podpis spornega projekta za koncesijo nad jezerom.
1:01:37
51. del
Na kmečki turizem prihaja priznani gastronomski kritik Florijan Cvitković, zato Macani z napetostjo pričakujejo njegovo oceno. Braca in Gorana preseneti prihod Ružinega nekdanjega fanta, Braco pa opazi, da se Goran in Ruža vse bolj zbližujeta. Medtem Martina še vedno ni nikjer, čeprav ga na pomembnem sestanku vsi nestrpno pričakujejo.
46:43
50. del
Goran izve presenetljive podrobnosti o Ružinem bivšem in ostane brez besed. Akrapovi ugotovijo, da Martina še vedno ni od nikoder, na občini pa vlada napeta situacija. Macani se medtem pripravljajo na odprtje Hiše časti, kjer dobra hrana navduši celo vedno zahtevno in izbirčno Vesno.
44:55
49. del
Braco želi Ružo presenetiti z romantičnim piknikom, a se jima nepovabljen pridruži še Goran. Lara medtem organizira fotografiranje kmetije za priljubljeno žensko revijo, kjer se izkaže, da Vinko ni ravno rojen maneken. Luce pa skuša preklicati odpoved, da bi prišla do težko pričakovanega stanovanja.
44:36
48. del
Andjela Martina tako dolgo zaslišuje o njegovi skrivnostni izbranki, da on predlaga, da jo povabi kar na večerjo. Ruža se ob Bracu sprosti, z Goranom pa sta si še bolj blizu, kar v Bracu prebudi ljubosumje. Macani in Gotovci medtem sklenejo, da bo njihova kmetija doživela popolno preobrazbo.
51:29
47. del
Braco prepriča Ružo, da lahko zaupa Goranu, zato skupaj preživita dan, kar Bracu ni najbolj po godu. Luce razmišlja o odpovedi v polikliniki, Andjelo pa vse bolj spravlja ob živce Martinovo izmišljeno dekle. Vinko ugotovi, da niso pripravljeni za fotografiranje za spletno stran kmečkega turizma, medtem ko Ivki niso všeč oblikovalske rešitve Gotovcev.
45:03
46. del
Luce se postavi v Goranovo obrambo in si nakoplje neodobravanje krajanov, še bolj pa jo skrbi, da bo Andjela dobila potrditev svojih sumov. Medtem se Macani in Gotovci prepirajo zaradi prenove skupnega doma, Goran pa tik pred odhodom v Split pri Bracu odkrije skrivnostno mlado dekle.
52:58
45. del
Braco skrivnostno dekle predstavi kot svojo novo punco, ko pa Mirjana izve resnico, ostane brez besed. Zaradi skrivnostnega moškega iz parka v Sinju izbruhne pravi preplah, Goran pa se znajde v središču zgodbe. Med Macani in Gotovci medtem vse bolj vre zaradi kmečkega turizma, Jadranka pa znori zaradi Vesninega snobizma.
45:06
44. oddaja
Vinku in Aljoši je uspelo odpreti kmečki turizem, vendar se težave šele začenjajo. Jadranka ima dovolj Vesninih pripomb, medtem ko Ivka noče zapustiti posestva. Braco skriva nepričakovano gostjo pred Mirjano, Luce pa je vse težje usklajevati dve službi z majhnim otrokom, zato na poti v kliniko izgubi malega Andrijo.
49:15
43. del
Aljoša Vinku ne upa povedati, da kmečki turizem ne sme nositi imena Macan. Braco na poti domov odkrije nepričakovano potnico v kombiju, a nikakor ne uspe izvedeti njene zgodbe. Andjela ima po prekrokani noči mačka, zato ne more varovati Lucinega Andrija, Goran pa se odpravi v Bosno.
47:58
42. del
Macani in Gotovci se borijo za Martinov podpis za odprtje kmečkega turizma, Vesna pa stavi na Andjelo, da bo omehčala njegovo srce. Marku uspe spraviti Martina iz hiše, Martin pa mu pove za novo poznanstvo. Braco in tihotapec Ikica se po spletu naključij znajdeta v gostilni z Vesno in Andjelo, Luce pa je vse bolj jezna zaradi ravnanja zasebnih klinik.
49:38
41. del
Macani in Gotovci bi radi odprli kmečki turizem, a brez Martinovega podpisa ne gre. Marko in Zvone se lotita izdelave klobas, a njuni ženi nočeta nereda v hiši, zato ju hitro postavita pred vrata. Andjela skuša izvedeti, kdo je skrivnostna znanka, ki jo je Martin spoznal na spletu, medtem ko Bracu načrte prekriža obljuba, ki jo je dal Goranu.
44:25
40. del
Stanislav ponosno razkrije Spomenki, da ji je kupil 13-metrski čoln, ona pa se z darilom pohvali vsem, čeprav sploh ne ve, za kakšno plovilo gre. Mirjana odkrije, da ji Braco prikriva resnico, zato ga prisili, da ji prizna, v kakšne težave se je zapletel. Martin pa se pogovarja z umetno inteligenco, ki v njegovih očeh postaja vedno bolj človeška.
50:08
39. del
Braco ugotovi, da njegovo kaznivo dejanje tihotapljenja še vedno ni zabeleženo v sistemu, zato skuša prečkati mejo. Cvita je navdušena nad možnostjo, da ostane pri očetu v Zaglavah, vendar imajo Matija in Macani povsem drugačne načrte. Na dan performansa v Zaglavah Milico zagrabi panika, saj poleg Vrvila nima nastopajočih.
47:01
38. del
Na predvečer Cvitinega odhoda v Bruselj Martin preseneti Matijo z zrelostjo in podpre njen odhod, a v ozadju pripravlja načrt proti njej. Vinko, ki še vedno dela brez pogodbe, se odloči postaviti po robu Iliji Šaranu. Goran odkrije, da je Bracov dosje izginil iz sistema, medtem ko performer Vrvilo v Zaglavah išče navdih za svoj nastop.
42:38
37. del
Mirjana se pripravlja na ponovno odprtje gostilne, potem ko ji Stanislav poravna kazen. Svoje dobro delo skriva pred Spomenko, ki zaradi velikega stroška na računu sklepa, da ji kupuje čoln. Vinko je zaradi službe pri Šaranu na robu moči, Braca pa na prvem sodnem naroku s Hrvojko čakajo nove nevšečnosti.
47:52
36. del
Zaprtje gostilne močno prizadene krajane Zaglav, zato se občinska dvorana postopoma spremeni v novo zbirališče. Braco obupano išče denar, da bi pomagal Mirjani, a naleti na malo razumevanja. Milica pa ugotovi, da si je z izmišljeno zgodbo o festivalu performansa nakopala nove težave.
50:52
35. del
Braco pride iz pripora z visoko kaznijo, Mirjanina gostilna pa ostaja zaprta, dokler ne poravna svojih obveznosti. Vinko se sooča s preglavicami na novem delovnem mestu, Aljošo pa na razgovoru za službo čaka presenečenje. Matija se vrne domov in družini pove, da bo morala znova za mesec dni v Basel.
42:24
34. del
V Mirjanino gostilno pride finančna inšpekcija, ki pri Bracu odkrije tihotapljeno blago in začne preverjati poslovanje lokala. Zvone in Andjela medtem skušata prepričati Martina, naj ne da odpovedi, zato ga na občini začasno nadomesti Zvone. Vinko pa že prvi dan nove službe naleti na težave pri Iliji Šaranu.
45:19
33. del
Andjela je v skrbeh za Martina in za njegovo vedenje krivi Matijo ter jo označi za glavni razlog njegovih težav. Milica skuša v medijih opravičiti Martinov napad na kip z idejo o novem festivalu performansa. Luce materi prikriva novo zaposlitev, Macani in Gotovci pa ugotovijo, da bodo morali poiskati dodatne vire zaslužka.
43:48
32. del
Po Zaglavah zaokroži posnetek Martinovega napada na Stipanov kip. Akrapi, predvsem Andjela, se bojijo posledic za njegov ugled. Macani in Gotovci se medtem razveselijo novice o izplačilu zavarovalnine, a kmalu sledi razočaranje, saj bodo prejeli precej manj denarja. Luce se odloči sprejeti ponudbo za delo v zasebni polikliniki.
41:01
31. del
Tiho ves dan kliče Braca, a ta se mu izogiba, saj se je zanj začel zanimati tudi Goran. Martin se po razhodu z Matijo nenadoma pobere in vrne na delo, kjer vse preseneti s svojo osornostjo. Medtem ko se Matija počuti osvobojeno, Luce še vedno omahuje glede službe v zasebni polikliniki.
42:01
30. del
Po prepiru z Akrapi želi razjarjeni Vinko oditi v Kaštele po Cvito, a ga Jadranka ustavi. Matija se pred Martinom zlomi, on pa za razhod krivi le njo. Lara se pripravlja na odhod v Maroko, medtem ko Vesna posumi, da razlog ni zgolj skrb za Tomija. Braco se med prevzemom blaga zaplete v pretep, kar razjezi Tiha.
44:36
29. del
Vinko zaradi spora z Matijo povzroči napetosti v družini Macan, medtem ko ji Jadranka stopi v bran. Martin in Andjela sta oba v depresiji, zato mora Zvone prevzeti družinske obveznosti in poskrbeti za Cvito. Stanislav omahuje glede poti v Maroko, Lara pa se sprašuje, ali je isti komar pičil Tomija in privlačno igralko.
44:00
28. del
Stanislav želi odpotovati v Maroko, ko izve, da se je Tomi okužil z virusom Zahodnega Nila. Lara, zaslepljena z ljubosumjem, ne verjame, da je res bolan. Vinko neuspešno išče Martina zaradi plačila koncesije, krajani pa ugotovijo, da še ni slišal govoric. Bracov posel s tihotapljenjem se medtem zaplete, saj naleti na nepričakovane težave.
43:52
27. del
Macani nestrpno čakajo na razplet glede koncesije in upajo, da bo zavarovalnina vendarle prispela. Stanislav še vedno ni dobrodošel pri Spomenki, zato ostane pri Lari, ki jo vse bolj mučijo dvomi o Tomijevi bližini z igralko na snemanju. Govorice o Matiji se medtem razširijo po Zaglavah in dobijo povsem nove razsežnosti.
47:16
26. del
Marka Šanka razjeda slaba vest, saj ne ve, ali naj Martinu pove, kaj je videl. Mirjana vrže Stanislava iz gostilne, zato se skriva pred Macani, medtem ko Spomenka razkrije resnico o njegovi laži. Martin želi z Matijo zaživeti v Sinju, Luce pa je vse bližje odločitvi, da sprejme službo v zasebni kliniki.
48:46
25. del
Matija, razpeta med Martinom in Kikijem, materi prizna, da je zaljubljena in da mora sprejeti odločitev. Marko se pretvarja, da je bolan, saj ga teži skrivnost o Matijini nezvestobi. Lara postane ljubosumna na privlačno igralko, ki s Tomijem snema v Maroku. Spomenka pa pri Mirjani najde Stanislavovo uro.
44:00
24. del
Matija prizna Lari, da do Martina ne čuti več enako kot prej, zato se odloči za iskren pogovor. Marko Šank po naključju ujame romantičen trenutek med Matijo in Kikijem, kar ga začne močno obremenjevati. Stanislav se medtem skriva pri Mirjani, a ga naposled odkrije Braco. Vesna pa skuša iz preostalih zalog z otvoritve hotela ustvariti nov posel v gostilni.
48:05
23. del
Vinko in Aljoša računata na Stanislavovo posojilo, a ta nenadoma skrivnostno izgine. Skupaj s Spomenko njegovo izginotje prijavijo policiji. Med iskanjem Stanislava Goran ustavi Braca, ki prevaža tihotapljeno blago. Laro še vedno mučijo dvomi o Tomijevi zvestobi, Luce pa od bivšega profesorja s fakultete prejme mamljivo ponudbo za delo v zasebni kliniki.
46:12
22. del
Matijo razjedajo čustva do Kikija in Martina, Lara in Luce pa opazita, da z njo nekaj ni v redu. Goran se obremenjuje, da je Macane spravil v težave, medtem ko Marko verjame, da je morda na sledi velikemu primeru. Ivka predlaga posojilo pri Stanislavu, ki je vesel vabila na večerjo s piščancem, toda ob omembi pol milijona evrov skoraj omedli.
46:38
21. del
Braca vse bolj stiska ločitev, saj ugotovi, da ga bo stala precej več, kot je pričakoval. Za Tiha opravi sumljiv posel in dobro zasluži. Macani slavijo uspešen zaključek postopka z zavarovalnico, a gospa Košta ima drugačne načrte. Po nekaj kozarcih vina pa Matija prepričuje Laro, da jo bo Tomi v Afriki gotovo prevaral.
46:42
20. del
Agentka zavarovalnice potrdi, da bodo Macani verjetno prejeli odškodnino za požar, nato pa sliši Goranovo teorijo. Braco se zaplete v težave zaradi ločitve s Hrvojko, ki zahteva del njegovega premoženja. Tomi odide na snemanje v Maroko in ga prizadene, ker ga Lara ne pospremi. Martin uživa v romantičnih trenutkih z Matijo, ona pa skriva svoje dvome.
44:38
19. del
Macani nestrpno pričakujejo agentko zavarovalnice, a jih preseneti znan obraz. Martin pripravi romantičen zmenek za Matijo, ki se zaradi spleta okoliščin spremeni v piknik sredi lovske sezone. Ko zavarovalnica ne prejme vseh fotografij s kraja požara, Macani pritisnejo na inšpektorja, Goran pa je sumničav, saj je prepričan, da ni izgubil nobene fotografije.
45:39
18. del
Evropska delegacija končno zapusti Zaglave, Matija pa si vzame čas za premislek, medtem ko želi Martin obuditi staro ljubezen. Preiskava pokaže, da je požar v hotelu povzročil pokvarjen hladilnik, kar Goranu vzbudi dvome. Lara odkrije, da ji Tomi ni povedal vse resnice o snemanju v Maroku. Braco pa postane ljubosumen na nekdanjega kolega Tiha.
44:55
17. del
Andjelina kraja figuric pretrese Zaglave. Medtem ko jo krajani slavijo kot junakinjo, se Macani in Martin znajdejo v težavah. Tomi se pripravlja na odhod v Afriko, Lara pa še ne pozna vseh podrobnosti njegovega načrta. Po dnevu z Martinom se Kiki odloči razmisliti o prihodnosti zveze z Matijo.
48:26
16. del
Milica dobi idejo za sejem domačih izdelkov za delegacijo iz Evrope. Čeprav Kata ni navdušena, krajani z veseljem izkoristijo priložnost za zaslužek na račun naivnih Evropejcev. Francozinjo Aimee očarata Bracova rakija in šarm, Helmuta pa Spomenkine jabolke, kar pri Stanislavu vzbudi ljubosumje. Martin se veseli časa z Matijo, a se ji ne uspe približati.
47:56
15. del
Macani morajo pred EU delegacijo igrati, da je njihova hiša urejen kmečki turizem, zato se zapletajo v številne laži. Ivka mora tako celo hliniti gluhost pred Evropejci. Milica je užaljena, ker gostje prvi večer preživijo pri Macanih, Andjela pa odkrije, da so izginile njene figurice in začne lov na prestrašenega Zvoneta.
45:15
14. del
Macani izvedo, da EU delegacija prihaja dan prej, zato morajo na posestvu čez noč pričarati lažni kmečki turizem. Zvone jim pri tem pomaga tako, da jim brez Andjeline vednosti da njene okraske. Vesna se medtem napije v gostilni, napetost med Macani pa je na vrhuncu tik pred prihodom gostov iz Evrope.
46:16
13. del
Macane čaka nov problem, saj iz Bruslja prihaja EU delegacija, ki je že plačala bivanje v hotelu. Vinko dobi genialno idejo, da jih nastanijo kar na posestvu. Braco po propadu hotela izgubi velik del svojega dohodka, zato Mirjano prosi, naj ga zaposli v gostilni, Vesnina nenavadno mirna reakcija na izgubljeni denar pa vse pošteno prestraši.
49:14
12. del
Po požaru Macani ostanejo brez hotela, Vesna pa še ne ve, da so izgubili tudi denar od prodanega stanovanja. Brata v paniki skrivata resnico, medtem ko Matijin prihod pade v drugi plan. Braco ostane z goro robe in brez kupca, Goranov policijski nos pa zavoha hotelske malverzacije in ga spravi v spor z inšpektorjem.
51:07
11. del
Tri mesece pozneje hotel zasije v novi podobi in vsi nestrpno čakajo odprtje. Aljoša in Vesna sta prodala stanovanje v Zagrebu, Macani pa že sanjajo o širitvi posla. Martin, Matija in Kata izvejo, da so bili njihovi prejšnji projekti v okviru EU odobreni, a se hitro sprejo, kdo je za to najbolj zaslužen. Medtem ko mestni svetniki praznujejo svoj uspeh, se zgodi preobrat, ki bo vse obrnil na glavo ...
53:47
10. del
Na dan krsta malega Andrija gre vse narobe. Luce in Janko zbolita, Andjela od stresa dobi izpuščaje, Matija pa ob prihodu naleti na popoln kaos v hiši. Vinko in Jadranka pred Matijo skušata prikriti zakonsko krizo. Mirjano preseneti Đivov prihod v Sinj, Martin pa v govoru Marka in Milico razglasi za junaka leta.
49:47
9. del
Tomijev film Gvozd osvoji nagrado na filmskem festivalu, zato se z Laro odpravita na podelitev. Stanislav bi se rad pobotal s Spomenko, a ponos mu tega ne dovoli, zato se pretvarja, da je zbolel, da bi ga negovala. Pere medtem po lekciji Jadranki še Vinku pove, kaj si misli o njunem starševstvu.
46:47
8. del
Andjelo skrbi, da nihče ne bo prišel na volitve in da bo Martin zaradi slabe udeležbe izgubil samozavest, zato spravlja ob živce njega in cele Zaglave. Jadranka in Vinko sta v vedno slabših odnosih, medtem ko Pere preživlja krizo identitete. Marko pa je jezen na Milico zaradi njenega izbruha na Gorana.
47:15
7. del
Milica odide na sestanek v Split, medtem ko Marko izkoristi priložnost in pristane v Sinju skupaj z Goranom in Bracom. Toda težava nastane, ko se Milica predčasno vrne domov. Jadranka zahteva delitev premoženja z Vinkom, njun prepir pa zelo prizadene Pere. Spomenka se odloči, da bo Stanislava presenetila z večerjo, a jo čaka grenko razočaranje.
48:42
6. del
Župana Zovka ujamejo pri begu čez mejo, hotel Macan pa slavi, ker je končno opral svoje ime. Vinko bi z veseljem proslavljal, če ga doma ne bi čakala napeta situacija z Jadranko, Gotovci pa jima skušajo pomagati. Spomenka še ni obupala nad Stanislavom, medtem ko se Goran želi vrniti v službo, a po svojih pravilih.
46:36
5. del
Stanislav policiji preda dokaze proti Zovku, a ta tik pred zaslišanjem pobegne. Vinko zaradi vseh težav utaplja skrbi v alkoholu in v navalu obupa podpiše ločitvene papirje. Luce in Janko kljub vsem zapletom v zvezi s hotelom pripravljata krst malega Andrija, Marko pa se vedno bolj zbližuje z Goranom, ki se boji za službo in je žalosten zaradi Iglike.
45:35
4. del
Goran in Stanislav pripravita načrt, s katerim želita dokazati nedolžnost Macanovih in končno spraviti Zovka iz Zaglav. Novica o aferi z maserkami medtem pristane v medijih in hotelu povzroči pravo katastrofo. Kot da to ni dovolj, Vinka doma pričaka še Jadrankina zahteva za ločitev.
45:21
3. del
Goran panično skriva, da je pomagal Bolgarkam, in se boji, da bo vse prišlo na dan. Vinko medtem obupano rešuje hotel pred medijskim škandalom zaradi afere z maserkami, doma pa ga čaka še ljubosumna Jadranka. Martin še vedno ne ve, ali bi znova kandidiral za župana, nato pa ga podpre povsem nepričakovana oseba.
46:53
2. del
Stanislav prizna Vinku, da Natalijo pozna že od prej, zaradi česar Vinko popolnoma ponori. Ko se govorice o maserkah, Nataliji in Vinku razširijo po Zaglavah, Jadranka takoj začne sumiti, da jo je Vinko prevaral. Medtem vsi prepričujejo Martina, naj znova kandidira za župana, on pa še vedno omahuje.
44:30
1. del
V 6. sezoni serije Botri bodo Zaglave znova polne skrivnosti, zamer in komičnih zapletov. Ko policija odpelje maserke, Vesna prosi Jadranko, naj vskoči v hotel, a tam jo čaka šokantno presenečenje. Zovko namerava razpisati predčasne volitve, prebivalci Zaglav pa so veseli, saj se bo Martin lahko ponovno potegoval za župana. Medtem Drago čaka, da se oče prebudi iz kome, Andjela pa se veseli Andrijevega krsta.