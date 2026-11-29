2007 IMDb: 4.7 1 h 23 min

Božič je pred vrati in 6-letni nagajivec Dennis Mitchell bi rad svojemu zoprnemu sosedu Wilsonu kupil popolno božično darilo. Upa namreč, da bo s tem nergajočega starčka pripravil do tega, da bo končno začel uživati v božiču. Toda Dennisovo uganjanje norčij gre tudi tokrat Wilsonu pošteno na živce, zato je starec pripravljen narediti vse, da bi dečka zlomil. V božično zmešnjavo se nazadnje vmeša še božični angel, ki skuša pri Mitchellovih in Wilsonovih vzpostaviti red in božični mir. Mu bo uspelo?

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