Portugalska liga Betclic - 8. krog
Portugalska liga Betclic - 8. krog , Liga Portugal Betclic
9. 10. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za derbi 8. kroga portugalske lige. Srečala sta se Braga in Sporting ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
NapovednikPortugalska liga Betclic - 8. krogV 8. krogu portugalske lige Betclic nas čaka obračun Brage in Sportinga, Porto pa bo gostoval pri Marítimu, Kdo bo izkoristil svojo priložnost in osvojil dragocene točke v boju za vrh lestvice? Obetajo se dvoboji, ki jih ne gre zamuditi!Žanr: športDržava: Portugalska
2026/2027Portugalska liga Betclic - 8. krogV 8. krogu portugalske lige Betclic nas čaka obračun Brage in Sportinga, Porto pa bo gostoval pri Marítimu, Kdo bo izkoristil svojo priložnost in osvojil dragocene točke v boju za vrh lestvice? Obetajo se dvoboji, ki jih ne gre zamuditi!Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
1:49:30
Braga - Sporting
9. 10. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za derbi 8. kroga portugalske lige. Srečala sta se Braga in Sporting ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.