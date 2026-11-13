Brat , Brate
Dokumentarna serija Brat razkriva ganljivo zgodbo srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića, ki je s svojo srčnostjo in predanostjo pustil neizbrisen pečat v svetu košarke. Skozi pričevanja Nikole Jokića, Stephena Curryja in drugih košarkarskih zvezdnikov spoznavamo njegovo človeško plat ter toplino in iskrenost, s katerima je povezoval ljudi in navdihoval generacije. Zgodba o prijateljstvu, spoštovanju in zapuščini, ki presega meje športa.Prikaži več
Sezona 1Dokumentarna serija Brat razkriva ganljivo zgodbo srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića, ki je s svojo srčnostjo in predanostjo pustil neizbrisen pečat v svetu košarke. Skozi pričevanja Nikole Jokića, Stephena Curryja in drugih košarkarskih zvezdnikov spoznavamo njegovo človeško plat ter toplino in iskrenost, s katerima je povezoval ljudi in navdihoval generacije. Zgodba o prijateljstvu, spoštovanju in zapuščini, ki presega meje športa.Žanr: Dokumentarec, ŠportRežija: Dean Radovanović, Nataša ŠevićDržava: Srbija
50:52
1. oddaja
Dokumentarna serija Brat razkriva ganljivo zgodbo srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića, ki je s svojo srčnostjo in predanostjo pustil neizbrisen pečat v svetu košarke. Skozi pričevanja Nikole Jokića, Stephena Curryja in drugih košarkarskih zvezdnikov spoznavamo njegovo človeško plat ter toplino in iskrenost, s katerima je povezoval ljudi in navdihoval generacije.