2025 Št. epizod: 1

Dokumentarna serija Brat razkriva ganljivo zgodbo srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića, ki je s svojo srčnostjo in predanostjo pustil neizbrisen pečat v svetu košarke. Skozi pričevanja Nikole Jokića, Stephena Curryja in drugih košarkarskih zvezdnikov spoznavamo njegovo človeško plat ter toplino in iskrenost, s katerima je povezoval ljudi in navdihoval generacije. Zgodba o prijateljstvu, spoštovanju in zapuščini, ki presega meje športa.

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