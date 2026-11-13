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Brat , Brate

Sezona 1 Epizoda 1

Dokumentarna serija Brat razkriva ganljivo zgodbo srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića, ki je s svojo srčnostjo in predanostjo pustil neizbrisen pečat v svetu košarke. Skozi pričevanja Nikole Jokića, Stephena Curryja in drugih košarkarskih zvezdnikov spoznavamo njegovo človeško plat ter toplino in iskrenost, s katerima je povezoval ljudi in navdihoval generacije.

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Brat S01
S1/E1
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  • Sezona 1