Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 55. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Družino prizadene tragedija, ko Vitoria po padcu po stopnicah izgubi otroka. Sal za nesrečo obtoži Cacau, a ta to odločno zanika. Marco, uničen zaradi izgube, Cacau brani, medtem ko Vitoria namiguje, da je imela motiv, da ji škoduje. Simone in Lala medtem načrtujeta, kako bi Cacau dodatno očrnili, Sal pa snuje zlovešč načrt, da bi jo izločila iz Justinove dediščine. Tudi tako, da bi poskrbela za njeno izginotje.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska