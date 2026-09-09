Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 58. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Guto in Pitty sta šokirana, ko izvesta, česa obtožujejo Cacau. Medtem se Cacau zbudi brez spomina. Valdemar odkrije, da je bil Nelson začasno izpuščen. Regina se preobleče, medtem ko jo Tomane zasleduje. Quim si oddahne, ko izve, da Justino ne krivi Cacau za nastale dogodke. Marco želi govoriti s Salomaom o Cacau, Salomao pa opozori Tiaga na Cacauino situacijo. Policija najde dokaze o tretji osebi, vpleteni v zločin.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska