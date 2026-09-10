Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 59. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau se zahvali za podporo in omedli, ko izve, da je osumljena umora. Regina ji prepreči, da bi šla na policijo. Tiago spremeni svojo izjavo o Cacau in Pipi, Nelson pa zanika vpletenost v primer. Filo je šokirana zaradi obtožb proti Cacau, Valdemar sumi Simone, Salomao pa verjame, da za tem stoji Sal. Justino in Marco se spreta zaradi Cacau. Tomane poskuša prepričati Soraio, naj pomaga, Sal pa zaslišujejo na policiji.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska