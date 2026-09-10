Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 57. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Heitor, Regina in Valdemar sledijo kombiju, ki je ugrabil Cacau. Heitor ob spoznanju, kaj ga je doletelo, obupano joka. Salomao in Sal se spreta, Justino pa posreduje. Policija Tiaga zaslišuje glede Pipinega odhoda, Heitor pa sumi, da je vpleten Pipin oče. Nelson, prežet s krivdo, se pripravlja na vrnitev v zapor. Heitor in Valdemar se trudita rešiti Cacau, Heitor pa spozna, da so izgubili priložnost izvedeti, kdo je naročil ugrabitev.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska