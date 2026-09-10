Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 60. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau pomisli, da bi lahko bila noseča, medtem ko ji Sal pred policijo poskuša podtakniti krivdo. Tiago razmišlja o svojem odnosu s Cacau. Preiskovalci nadaljujejo preiskavo Cacauinega izginotja. Sal in Simone snujeta načrt proti Cacau, Tomane pa ju opazuje. Marco se sooči z Vitorio glede obtožb proti Cacau, Guto in Pitty pa pred Salomaom in Justinom skrivata informacije o Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska