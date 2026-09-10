Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 56. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau ugrabijo trije moški, kmalu po tragediji, ki prizadene Pipo. Marco in Vitoria se spopadata z bolečino izgube otroka. Salomao in Simone nadaljujeta s svojimi načrti, Tomane pa na Justinovo željo začne preiskovati Regino. Tiago postane tarča smrtonosnega Nelsonovega načrta, a Pipa se žrtvuje, da bi ga rešila. Heitor je nad posledicami močno pretresen. Valdemar in Regina hitita, da bi Cacau rešila iz rok ugrabiteljev.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska