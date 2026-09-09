Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 61. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina obžaluje, da ni naredila več za Cacau, in obišče Justina. Guto in Pitty se trudita, da bi Cacau povrnila spomin. Heitor med pogrebom načrtuje maščevanje. Streljanje šokira vse, Nelson je ranjen, Tomane pa fotografira Heitorja med begom s prizorišča. Salomao Justinu razkrije resnico o Nelsonu. Cacau razmišlja, da bi si spremenila ime v Salome, a se odloči za Diano. Vsi so šokirani, ko izvejo, kako sta bila povezana Pipa in Nelson.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska