Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 62. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Tiago in Soraia sta presenečena, ko se Tomane sooči z morilcem. Justino verjame, da je Nelson manipuliral s Pipo. Cacau raziskuje skupaj z Gutom in Pitty, kar pa skrbi Regino. Salomao Tiagu razkrije povezavo med Pipo, Nelsonom in Justinom. Cacau naleti na Sal, ki pa je ne prepozna. Valdemar noče hiteti s Simone. Marco Simone ponudi nagrado, če najde Cacau, saj sumi Sal, Regina pa prosi Valdemarja za pomoč.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska