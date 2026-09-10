Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 62. del

4. del

Cacau se znajde ujeta, a njen strah se hitro spremeni v jezo, ko posumi, da jo nekdo želi utišati. Tiago se poda v Brazilijo, da bi razvozlal skrivnost Justinove hčere, in usoda ga v valovih Itacara pripelje naravnost do Cacau. Njuno prvo srečanje je burno, iskrivo in zaznamovano z občutkom, da se je med njima začelo nekaj, česar ne bosta mogla ustaviti. Salomao načrtuje, kako priti do Justinovega denarja, ne da bi ga pri tem odkrili.