Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 63. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Claudia okleva, ali naj govori s Tiagom. Sal vidi Cacau pri turistični znamenitosti in ji sledi. Anita prosi Kennyja za pomoč pri iskanju Cacau. Valdemar onesposobi Ruija ter pomaga pobegniti Regini in Cacau. Quim Justinu potrdi Heitorjevo identiteto. Regina se odloči Cacau odpeljati na podeželsko posest. Tomane policiji opiše moškega, ki mu je ukradel fotoaparat. Soraia moškega prepozna kot Regininega brata. Quim Julio spodbuja, naj sledi svoji sreči.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska