Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 64. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Anita se odloči pomagati pri iskanju Cacau, medtem ko sta Tomane in Lola šokirana zaradi Reginine vpletenosti. Guto in Pitty posumita, da je Regina Chiquinhe. Marco Simone ponudi denar, da najde Cacau. Pitty Gutu pokaže DNK test, ki potrjuje, da sta Regina in Cacau mati in hči. Filo išče sledi o Chiquinhi. Cacau žaluje, ker se ne spomni svoje nosečnosti in očeta otroka. Julia se odloči spremeniti svoje življenje, Lala pa ji ponudi pomoč.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska