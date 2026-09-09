Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 65. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Soraia Quimu pokaže skico Heitorja in fotografijo Regininega brata. Claudia Vascu prizna svojo krivdo, ker je pobegnila pred očetom, in žaluje zaradi Pipe in Cacau. Guto in Pitty Regino soočita z resnico, da je Chiquinhe. Tudi Justino in Quim začneta verjeti, da bi Regina res lahko bila Chiquinhe. Regina prosi za čas, da Cacau sama pove resnico. Lala poskuša Julii pomagati ponovno zaživeti intimno življenje.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska