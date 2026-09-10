Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 66. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina odlaša z razkritjem resnice Justinu, da bi s tem zaščitila Cacau. Zato Regina, Guto in Pitty pobegnejo, ko Justino in drugi prispejo na njen dom. Pri tem pa najdejo Cacauin talisman, kar jim vlije upanje, da je še vedno živa. Cacau medtem zaupa Regini, da jo bo zaščitila. Filo v bolnišnici išče sledi o Chiquinhi. Rui ignorira Salin klic, Salomao pa odkrije nove sledi o Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska