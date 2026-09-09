Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 67. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina in Cacau se med begom komaj izogneta prometni nesreči. Anita in Kenny se prepirata zaradi Valdemarja in Cacau. Salomao prejme obvestilo o nesreči, v katero bi lahko bila vpletena Cacau. Regina pred Cacau še vedno skriva resnico, Valdemar pa začne dvomiti o njenih odločitvah. Rui in Simone se soočita z razkritjem glede Regine in ko Simone izve resnico o Regini, je seveda besna.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska