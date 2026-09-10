Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 68. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Guto prepriča Pitty, naj Cacau še ne razkrijeta, da je Regina njena biološka mati. Kenny odkrije povezavo med Octaviem in Regino. Tiago se odloči, da se bo glede Cacau soočil z Regino, medtem ko tudi Filo odkrije resnico o Regini in Chiquinhi. Valdemarja končno ujamejo, a ta jim noče razkriti nobene informacije glede Cacau, čeprav Justino in drugi pritiskajo nanj, da bi dobili odgovore.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska