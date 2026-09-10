Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 69. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Valdemar popusti in razkrije, da je Regina njegova sestra, a zanika, da bi vedel kaj o Cacau. Quim pokaže fotografijo Octavia in Regine ter sestavi zgodbo o Chiquinhi. Vsi pritiskajo na Valdemarja, ki pristane, da jih odpelje k Regini. Valdemar razkrije tragično zgodbo o Pipi in Cacau, kar vse šokira. Sal podleže skušnjavi s Tomanejem, to pa vidi šokirana Rosa. Soraia skriva ljubosumje, ko odkrije Salino intimnost s Tomanejem. Justino pokliče Regino.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska