Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 70. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina za Cacau, Guta in Pitty pripravi napitek s pomirjevali ter se pretvarja, da mora skočiti v trgovino. Tomane Loli pokaže posnetek Sal, ko uničuje računalnik, kar vzbudi sum glede Cacauinega izginotja. Sal Vitorii grozi, Justino pa razmišlja, da bi jo izselil iz hiše. Marco Vitorio sooči glede incidenta, Julia pa se skriva pred Simone in Ruijem. Regina pokliče Justina in ga prosi za pogovor, vendar mora priti sam.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska