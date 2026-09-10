Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 71. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Ko se končno snideta, se Regina ne pusti prepričati Justinu. Razkrije mu, da ima Cacau amnezijo ter da jo skriva samo zato, da bi jo zaščitila pred Sal in Simone. Marco in Vitoria se soočita s Sal zaradi njenih zločinov, medtem ko Tomane Justinu pokaže obremenilne dokaze. Gutu in Pitty uspe prebuditi Cacau, ki je bila omamljena, Regina pa se za dejanje opraviči. Justino po soočenju iz hiše izžene Sal.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska