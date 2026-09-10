Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 72. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Valdemarja kriminalci izpustijo, a ga eden od njih prestreže in odpelje k nekomu, še preden mu uspe pobegniti. A Marco uspe Valdemarja izpusti in da bi pomagal zaščititi Cacau, mu izroči telefon in mu naroči, da ga pokliče, ko bo varno, da jo odpeljejo. A Valdemar pobegne, še preden ga lahko ponovno ujamejo. Tudi Justino, Quim, Salomao in Tiago zaskrbljeni ugotovijo, da je Valdemar pobegnil.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska