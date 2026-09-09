Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 73. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal grozi Tomaneju zaradi izdaje, medtem ko Justino in drugi sumijo, da je Marco vpleten v Valdemarjev pobeg. Marco se pretvarja, da ga obtožbe presenečajo, a Salomao namigne, da je Valdemarja izpustil, da bi zaščitil Regino in Cacau. Regino preseneti Valdemar, ki razkrije, da mu je pri pobegu pomagal Marco. Tiago in Martim odkrijeta sumljive informacije o Cony in podjetju Terra Forte, Anita in Filo pa preiskujeta onesnaženje vode pri Bela Visti.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska