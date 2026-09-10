Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 74. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Justino se odloči dovoliti objavo novice o Cacauini ugrabitvi v medijih, Cacau pa razkrije, da je za svojega otroka izbrala ime Marco. Marco in Cony medtem načrtujeta nakup zemljišč okoli Bela Viste, a Marco prizna svoja čustva do Cacau. Simone in Sal se soočata s finančnimi težavami, Simone pa se odloči poiskati pomoč pri Lali. Tiago, Martim in Anita nadaljujejo preiskavo podjetja Terra Forte, Guto in Pitty pa na pomoč pokličeta Marca.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska