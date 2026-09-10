Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 75. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Tiago in Martim nadaljujeta preiskavo nepremičnin v Itacaru, Cacau pa Marcu razkrije, da je noseča in da bo otroku dala njegovo ime, če bo deček. Sal in Simone se naselita pri Lali, kar Martimu povzroča nelagodje. Justino načrtuje pot v Brazilijo in prosi Martima, naj medtem biva v njegovi hiši. Lala načrtuje, kako bo povrnila Simonein nakit. Guto in Pitty odkrijeta povezavo med Marcom in Cony, kar vzbudi dvom o njegovi iskrenosti.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska