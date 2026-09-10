Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 76. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Guto in Pitty se soočita z Marcom zaradi njegove povezave s Cony, Guto pa vztraja, da mora Regina izvedeti resnico o nevarni ženski. Salomao zavrne sodelovanje v Lalajinem načrtu za krajo Justinovega nakita, a Lala najde nepričakovanega zaveznika v Soraii. Martim je še vedno proti temu, da Simone in Sal živita pri Lali, Anita pa pridobiva sledilce na družbenih omrežjih zaradi iskanja Cacau. Lala in Soraia se zapleteta v tvegana pogajanja.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska