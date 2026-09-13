Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 77. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal se v televizijskem nastopu javno obrne na ljudi zaradi Cacauinega izginotja, a mnogi dvomijo o njenih resničnih namenih. Baoba je ganjena zaradi Justinove vrnitve, Quim in Filo pa razpravljata o svojem odnosu. Vitoria je presenečena nad Tiagovimi razkritji. Soraia in Lala začneta pogajanja o zavezništvu, Anita pa se zaplete v spletni spor s Sal. Marco prispe na kmetijo z darili za Cacau, Guta in Pittyja, Julia pa je razočarana zaradi Salomaove odsotnosti.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska