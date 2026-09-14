Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 78. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Šokantno razkritje o onesnaženju kmetij v Itacaru prinese čustvene in moralne dileme, saj nakazuje na kriminalno ozadje. Cacau in Marco javno potrdita svojo zvezo, kljub njeni nosečnosti. Regina je zaskrbljena, a se odloči podpreti par. Tiago nadaljuje iskanje Cacau, Julia pa sprejme drastično odločitev glede zakona s Salomaom. Lala izgubi svoj dragoceni kovček in obupuje, Salomao pa se sooča z možnostjo, da bo izgubil vse.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska