Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 79. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Pride do nesrečnega dogodka, ko divji merjasec napade Marca in Cacau, kar povzroči, da Cacau odteče voda, kot da to ni dovolj, pa si hkrati poškoduje še nogo. Tiago in Justino se medtem pobotata, Tomane pa prejme informacije o Cacauini lokaciji. Lala odkrije, da so ji ukradli stvari, zato se ostro znese nad Sal in Simone. Regina je vse bolj zaskrbljena zaradi stanja Cacau in njenega otroka.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska