Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 81. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau začne počasi pridobivati nazaj spomin, kar močno skrbi Marca in Regino. Medtem se Sal in Simone soočata s težavami, potem ko izgubita dokumente in osebne stvari, Martim pa jima skuša pomagati po svojih najboljših močeh. Vitoria besni, ko izve za Marcovo zvezo s Cacau. Ko se z njim še sooči na štiri oči, to pripelje do presenetljivih razkritij o njegovih resničnih motivih.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska