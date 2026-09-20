Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 82. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina in Marco nadaljujeta s svojimi spletkami in manipulacijami, medtem ko se Cacau trudi, da bi si povrnila spomin. Tiago poskuša ponovno vzpostaviti stik s Cacau, a ga Marco in Regina prekineta, saj želita ohraniti nadzor nad njo. Lala in Salomao medtem načrtujeta nekaj groznega proti Julii, Sal in Simone pa se soočata s težavami v penzionu, kjer trenutno živita.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska
40:58
82. del
Regina in Marco nadaljujeta s svojimi spletkami in manipulacijami, medtem ko se Cacau trudi, da bi si povrnila spomin. Tiago poskuša ponovno vzpostaviti stik s Cacau, a ga Marco in Regina prekineta, saj želita ohraniti nadzor nad njo. Lala in Salomao medtem načrtujeta nekaj groznega proti Julii, Sal in Simone pa se soočata s težavami v penzionu, kjer trenutno živita.
41:02
81. del
Cacau začne počasi pridobivati nazaj spomin, kar močno skrbi Marca in Regino. Medtem se Sal in Simone soočata s težavami, potem ko izgubita dokumente in osebne stvari, Martim pa jima skuša pomagati po svojih najboljših močeh. Vitoria besni, ko izve za Marcovo zvezo s Cacau. Ko se z njim še sooči na štiri oči, to pripelje do presenetljivih razkritij o njegovih resničnih motivih.
41:32
80. del
Obeta se vrsta razkritij in napetosti. Cacau rodi, a prava zmeda nastane, ko Tiago Marca sooči zaradi njenega izginotja. Medtem se Lala spopada s pravnimi težavami, Regina pa razmišlja o dilemi, ali naj razkrije resnico o pravem očetu Cacauinega otroka. Justino poskuša Tiaga zaščititi pred resnico, a razkritje globoko vpliva na njegov odnos s Cacau.
42:33
79. del
Pride do nesrečnega dogodka, ko divji merjasec napade Marca in Cacau, kar povzroči, da Cacau odteče voda, kot da to ni dovolj, pa si hkrati poškoduje še nogo. Tiago in Justino se medtem pobotata, Tomane pa prejme informacije o Cacauini lokaciji. Lala odkrije, da so ji ukradli stvari, zato se ostro znese nad Sal in Simone. Regina je vse bolj zaskrbljena zaradi stanja Cacau in njenega otroka.
40:08
78. del
Šokantno razkritje o onesnaženju kmetij v Itacaru prinese čustvene in moralne dileme, saj nakazuje na kriminalno ozadje. Cacau in Marco javno potrdita svojo zvezo, kljub njeni nosečnosti. Regina je zaskrbljena, a se odloči podpreti par. Tiago nadaljuje iskanje Cacau, Julia pa sprejme drastično odločitev glede zakona s Salomaom. Lala izgubi svoj dragoceni kovček in obupuje, Salomao pa se sooča z možnostjo, da bo izgubil vse.
41:40
77. del
Sal se v televizijskem nastopu javno obrne na ljudi zaradi Cacauinega izginotja, a mnogi dvomijo o njenih resničnih namenih. Baoba je ganjena zaradi Justinove vrnitve, Quim in Filo pa razpravljata o svojem odnosu. Vitoria je presenečena nad Tiagovimi razkritji. Soraia in Lala začneta pogajanja o zavezništvu, Anita pa se zaplete v spletni spor s Sal. Marco prispe na kmetijo z darili za Cacau, Guta in Pittyja, Julia pa je razočarana zaradi Salomaove odsotnosti.
41:35
76. del
Guto in Pitty se soočita z Marcom zaradi njegove povezave s Cony, Guto pa vztraja, da mora Regina izvedeti resnico o nevarni ženski. Salomao zavrne sodelovanje v Lalajinem načrtu za krajo Justinovega nakita, a Lala najde nepričakovanega zaveznika v Soraii. Martim je še vedno proti temu, da Simone in Sal živita pri Lali, Anita pa pridobiva sledilce na družbenih omrežjih zaradi iskanja Cacau. Lala in Soraia se zapleteta v tvegana pogajanja.
42:02
75. del
Tiago in Martim nadaljujeta preiskavo nepremičnin v Itacaru, Cacau pa Marcu razkrije, da je noseča in da bo otroku dala njegovo ime, če bo deček. Sal in Simone se naselita pri Lali, kar Martimu povzroča nelagodje. Justino načrtuje pot v Brazilijo in prosi Martima, naj medtem biva v njegovi hiši. Lala načrtuje, kako bo povrnila Simonein nakit. Guto in Pitty odkrijeta povezavo med Marcom in Cony, kar vzbudi dvom o njegovi iskrenosti.
41:17
74. del
Justino se odloči dovoliti objavo novice o Cacauini ugrabitvi v medijih, Cacau pa razkrije, da je za svojega otroka izbrala ime Marco. Marco in Cony medtem načrtujeta nakup zemljišč okoli Bela Viste, a Marco prizna svoja čustva do Cacau. Simone in Sal se soočata s finančnimi težavami, Simone pa se odloči poiskati pomoč pri Lali. Tiago, Martim in Anita nadaljujejo preiskavo podjetja Terra Forte, Guto in Pitty pa na pomoč pokličeta Marca.
39:51
73. del
Sal grozi Tomaneju zaradi izdaje, medtem ko Justino in drugi sumijo, da je Marco vpleten v Valdemarjev pobeg. Marco se pretvarja, da ga obtožbe presenečajo, a Salomao namigne, da je Valdemarja izpustil, da bi zaščitil Regino in Cacau. Regino preseneti Valdemar, ki razkrije, da mu je pri pobegu pomagal Marco. Tiago in Martim odkrijeta sumljive informacije o Cony in podjetju Terra Forte, Anita in Filo pa preiskujeta onesnaženje vode pri Bela Visti.
39:40
72. del
Valdemarja kriminalci izpustijo, a ga eden od njih prestreže in odpelje k nekomu, še preden mu uspe pobegniti. A Marco uspe Valdemarja izpusti in da bi pomagal zaščititi Cacau, mu izroči telefon in mu naroči, da ga pokliče, ko bo varno, da jo odpeljejo. A Valdemar pobegne, še preden ga lahko ponovno ujamejo. Tudi Justino, Quim, Salomao in Tiago zaskrbljeni ugotovijo, da je Valdemar pobegnil.
40:15
71. del
Ko se končno snideta, se Regina ne pusti prepričati Justinu. Razkrije mu, da ima Cacau amnezijo ter da jo skriva samo zato, da bi jo zaščitila pred Sal in Simone. Marco in Vitoria se soočita s Sal zaradi njenih zločinov, medtem ko Tomane Justinu pokaže obremenilne dokaze. Gutu in Pitty uspe prebuditi Cacau, ki je bila omamljena, Regina pa se za dejanje opraviči. Justino po soočenju iz hiše izžene Sal.
40:34
70. del
Regina za Cacau, Guta in Pitty pripravi napitek s pomirjevali ter se pretvarja, da mora skočiti v trgovino. Tomane Loli pokaže posnetek Sal, ko uničuje računalnik, kar vzbudi sum glede Cacauinega izginotja. Sal Vitorii grozi, Justino pa razmišlja, da bi jo izselil iz hiše. Marco Vitorio sooči glede incidenta, Julia pa se skriva pred Simone in Ruijem. Regina pokliče Justina in ga prosi za pogovor, vendar mora priti sam.
42:25
69. del
Valdemar popusti in razkrije, da je Regina njegova sestra, a zanika, da bi vedel kaj o Cacau. Quim pokaže fotografijo Octavia in Regine ter sestavi zgodbo o Chiquinhi. Vsi pritiskajo na Valdemarja, ki pristane, da jih odpelje k Regini. Valdemar razkrije tragično zgodbo o Pipi in Cacau, kar vse šokira. Sal podleže skušnjavi s Tomanejem, to pa vidi šokirana Rosa. Soraia skriva ljubosumje, ko odkrije Salino intimnost s Tomanejem. Justino pokliče Regino.
41:56
68. del
Guto prepriča Pitty, naj Cacau še ne razkrijeta, da je Regina njena biološka mati. Kenny odkrije povezavo med Octaviem in Regino. Tiago se odloči, da se bo glede Cacau soočil z Regino, medtem ko tudi Filo odkrije resnico o Regini in Chiquinhi. Valdemarja končno ujamejo, a ta jim noče razkriti nobene informacije glede Cacau, čeprav Justino in drugi pritiskajo nanj, da bi dobili odgovore.
40:55
67. del
Regina in Cacau se med begom komaj izogneta prometni nesreči. Anita in Kenny se prepirata zaradi Valdemarja in Cacau. Salomao prejme obvestilo o nesreči, v katero bi lahko bila vpletena Cacau. Regina pred Cacau še vedno skriva resnico, Valdemar pa začne dvomiti o njenih odločitvah. Rui in Simone se soočita z razkritjem glede Regine in ko Simone izve resnico o Regini, je seveda besna.
41:38
66. del
Regina odlaša z razkritjem resnice Justinu, da bi s tem zaščitila Cacau. Zato Regina, Guto in Pitty pobegnejo, ko Justino in drugi prispejo na njen dom. Pri tem pa najdejo Cacauin talisman, kar jim vlije upanje, da je še vedno živa. Cacau medtem zaupa Regini, da jo bo zaščitila. Filo v bolnišnici išče sledi o Chiquinhi. Rui ignorira Salin klic, Salomao pa odkrije nove sledi o Cacau.
42:19
65. del
Soraia Quimu pokaže skico Heitorja in fotografijo Regininega brata. Claudia Vascu prizna svojo krivdo, ker je pobegnila pred očetom, in žaluje zaradi Pipe in Cacau. Guto in Pitty Regino soočita z resnico, da je Chiquinhe. Tudi Justino in Quim začneta verjeti, da bi Regina res lahko bila Chiquinhe. Regina prosi za čas, da Cacau sama pove resnico. Lala poskuša Julii pomagati ponovno zaživeti intimno življenje.
41:39
64. del
Anita se odloči pomagati pri iskanju Cacau, medtem ko sta Tomane in Lola šokirana zaradi Reginine vpletenosti. Guto in Pitty posumita, da je Regina Chiquinhe. Marco Simone ponudi denar, da najde Cacau. Pitty Gutu pokaže DNK test, ki potrjuje, da sta Regina in Cacau mati in hči. Filo išče sledi o Chiquinhi. Cacau žaluje, ker se ne spomni svoje nosečnosti in očeta otroka. Julia se odloči spremeniti svoje življenje, Lala pa ji ponudi pomoč.
42:05
63. del
Claudia okleva, ali naj govori s Tiagom. Sal vidi Cacau pri turistični znamenitosti in ji sledi. Anita prosi Kennyja za pomoč pri iskanju Cacau. Valdemar onesposobi Ruija ter pomaga pobegniti Regini in Cacau. Quim Justinu potrdi Heitorjevo identiteto. Regina se odloči Cacau odpeljati na podeželsko posest. Tomane policiji opiše moškega, ki mu je ukradel fotoaparat. Soraia moškega prepozna kot Regininega brata. Quim Julio spodbuja, naj sledi svoji sreči.
42:11
62. del
Tiago in Soraia sta presenečena, ko se Tomane sooči z morilcem. Justino verjame, da je Nelson manipuliral s Pipo. Cacau raziskuje skupaj z Gutom in Pitty, kar pa skrbi Regino. Salomao Tiagu razkrije povezavo med Pipo, Nelsonom in Justinom. Cacau naleti na Sal, ki pa je ne prepozna. Valdemar noče hiteti s Simone. Marco Simone ponudi nagrado, če najde Cacau, saj sumi Sal, Regina pa prosi Valdemarja za pomoč.
40:20
61. del
Regina obžaluje, da ni naredila več za Cacau, in obišče Justina. Guto in Pitty se trudita, da bi Cacau povrnila spomin. Heitor med pogrebom načrtuje maščevanje. Streljanje šokira vse, Nelson je ranjen, Tomane pa fotografira Heitorja med begom s prizorišča. Salomao Justinu razkrije resnico o Nelsonu. Cacau razmišlja, da bi si spremenila ime v Salome, a se odloči za Diano. Vsi so šokirani, ko izvejo, kako sta bila povezana Pipa in Nelson.
40:02
60. del
Cacau pomisli, da bi lahko bila noseča, medtem ko ji Sal pred policijo poskuša podtakniti krivdo. Tiago razmišlja o svojem odnosu s Cacau. Preiskovalci nadaljujejo preiskavo Cacauinega izginotja. Sal in Simone snujeta načrt proti Cacau, Tomane pa ju opazuje. Marco se sooči z Vitorio glede obtožb proti Cacau, Guto in Pitty pa pred Salomaom in Justinom skrivata informacije o Cacau.
40:27
59. del
Cacau se zahvali za podporo in omedli, ko izve, da je osumljena umora. Regina ji prepreči, da bi šla na policijo. Tiago spremeni svojo izjavo o Cacau in Pipi, Nelson pa zanika vpletenost v primer. Filo je šokirana zaradi obtožb proti Cacau, Valdemar sumi Simone, Salomao pa verjame, da za tem stoji Sal. Justino in Marco se spreta zaradi Cacau. Tomane poskuša prepričati Soraio, naj pomaga, Sal pa zaslišujejo na policiji.
40:44
58. del
Guto in Pitty sta šokirana, ko izvesta, česa obtožujejo Cacau. Medtem se Cacau zbudi brez spomina. Valdemar odkrije, da je bil Nelson začasno izpuščen. Regina se preobleče, medtem ko jo Tomane zasleduje. Quim si oddahne, ko izve, da Justino ne krivi Cacau za nastale dogodke. Marco želi govoriti s Salomaom o Cacau, Salomao pa opozori Tiaga na Cacauino situacijo. Policija najde dokaze o tretji osebi, vpleteni v zločin.
40:44
57. del
Heitor, Regina in Valdemar sledijo kombiju, ki je ugrabil Cacau. Heitor ob spoznanju, kaj ga je doletelo, obupano joka. Salomao in Sal se spreta, Justino pa posreduje. Policija Tiaga zaslišuje glede Pipinega odhoda, Heitor pa sumi, da je vpleten Pipin oče. Nelson, prežet s krivdo, se pripravlja na vrnitev v zapor. Heitor in Valdemar se trudita rešiti Cacau, Heitor pa spozna, da so izgubili priložnost izvedeti, kdo je naročil ugrabitev.
42:27
56. del
Cacau ugrabijo trije moški, kmalu po tragediji, ki prizadene Pipo. Marco in Vitoria se spopadata z bolečino izgube otroka. Salomao in Simone nadaljujeta s svojimi načrti, Tomane pa na Justinovo željo začne preiskovati Regino. Tiago postane tarča smrtonosnega Nelsonovega načrta, a Pipa se žrtvuje, da bi ga rešila. Heitor je nad posledicami močno pretresen. Valdemar in Regina hitita, da bi Cacau rešila iz rok ugrabiteljev.
43:34
55. del
Družino prizadene tragedija, ko Vitoria po padcu po stopnicah izgubi otroka. Sal za nesrečo obtoži Cacau, a ta to odločno zanika. Marco, uničen zaradi izgube, Cacau brani, medtem ko Vitoria namiguje, da je imela motiv, da ji škoduje. Simone in Lala medtem načrtujeta, kako bi Cacau dodatno očrnili, Sal pa snuje zlovešč načrt, da bi jo izločila iz Justinove dediščine. Tudi tako, da bi poskrbela za njeno izginotje.
40:40
54. del
Napetosti med Cacau in Simone dosežejo vrhunec, ko obtožbe letijo na obe strani. Medtem se poglabljajo tudi zapleti drugih likov. Pipa se po Nelsonovem klicu znajde v občutljivi situaciji, Justino in Lola pa se počutita nelagodno zaradi Tomanejeve prisotnosti. Vitoria in Sal zaideta v težave, ko se Cacau pojavi v neprimernem trenutku, kar vodi v resen incident.
41:25
53. del
Še vedno je odprto vprašanje, kdo je Simone ukradel nakit. Regina in Valdemar načrtujeta maščevanje proti Simone, celo namigneta na možno razmerje med njo in Jaimejem. Pipa izrazi skrb zaradi očetovega negativnega vpliva in pristane, da odpotuje v Brazilijo ter premisli o svojih načrtih. Simonejino stanje se še poslabša, ko ji prekličejo kreditne kartice in jo vržejo iz hotela. Lala razkrije svoje nezadovoljstvo z Jaimejem.
41:09
52. del
Stanje se zaostri, ko se Regina in Simone soočita zaradi ukradenega nakita, kar sproži ugibanja o tem, kdo stoji za krajo. Chiquinhe in Valdemar imata težave s policijo zaradi davčnih nepravilnosti, zato Chiquinhe pomoč poišče pri plastičnem kirurgu Otaviu. Cacau ni vseeno, ko se Marco odloči vrniti k Vitorii. Anita in Kenny se spopadata s posledicami kraje kakavovih dreves. Otavio Chiquinhi ponudi prenočišče in možnost preobrazbe obraza.
39:52
51. del
Napetosti naraščajo, ko Justino in Jaime posumita, da bi lahko bila Regina v resnici Chiquinhe. Pipa in Heitor načrtujeta maščevanje proti Salomau. Cacau šokirana izve za Marcove načrte z Vitorio, kar zanjo pomeni veliko izgubo. Anita ima težave zaradi kraje kakavovih dreves. Jaime in Salomao se spreta zaradi Jaimejevih čustev do Regine. Simone in Regina obtožujeta druga drugo, Valdemar pa načrtuje krajo Simoneinega nakita.
41:15
50. del
Cacau je pretresena, ko odkrije, da je njena mati Chiquinhe in ne Filo. Pipa se besno sooči s Cacau in jo krivi za svoj razhod s Tiagom. Heitor Cacau reši pred padcem s pečine, medtem ko jo Tiago poskuša braniti. Quim in Filo poiščeta zatočišče pri Julii, pretresena zaradi razkrite laži. Simone šokirana izve, da si je Filo izmislila zgodbo o Cacau kot Justinovi hčerki. Cacau je vse bolj zmedena, ko se s Tiagom sooči glede resnice o svoji materi.
41:06
49. del
Tiago se odloči prekiniti zvezo s Pipo, ker je zaljubljen v Cacau. Salomao Justinu prizna svoje nečedne posle, medtem ko je bil on v komi. Lola Justinu razkrije, da mu je Regina lagala o svoji identiteti. Marco poljubi Cacau, a se hitro umakne, saj ima nerešene težave z Vitorio in je noče prizadeti. Vitoria se odloči za splav, ne da bi to povedala Marcu. Quim in Filo prideta k Justinu, kar povzroči dodatno napetost.
41:08
48. del
Rui namigne Sal, da bi jo lahko zanimal Tiago. Justino postavi Sal pogoje za bivanje v hiši in ji zagrozi z zaporom. Cacau Justina sooči z vprašanjem o svoji biološki materi, zaradi česar pomisli, da je to Chiquinhe. Regina pobegne, Sal pa se sooči z njo, ker dela za Justina. Nelson pritiska na Pipo, naj nadaljuje maščevalni načrt proti Salomau. Tomane izgubi službo v časopisu. Salomao se zaveda, da bo moral krajo priznati Justinu.
40:43
47. del
Heitor je šokiran nad Reginino ponudbo, da zaščiti Cacau in Justina. Anita poskuša prepričati Quima in Filo, da se bo njihovo življenje izboljšalo, ko bo Cacau priznana kot Justinova hči. Med družinskim prepiranjem se razkrije, da je Justino uradno priznal Cacau. Tiago se sooči s Cacau zaradi njenega odnosa z Marcom. Cacau je razočarana, ko izve za Tiagovo preteklost. Julia Tiagu svetuje, naj razreši svojo ljubezensko situacijo.
42:30
46. del
Anita Kennyju zvito predlaga, naj proda Cacauin recept za čokolado, da bi poplačal svoje dolgove. Vitoria za izboljšanje družinskega ugleda predlaga zabavo. Justino vse preseneti, ko se med praznovanjem prebudi. Najprej se sooči s Simone zaradi afere z Ruijem in jo vrže iz hiše. Sal in Tiago se spreta. Regina razkrije resnico o Heitorju, medtem ko Justino ganjeno objame Cacau.
40:42
45. del
Justino se spominja nedavnih razkritij in poskuša hoditi. Salomao pred Jaimejem opravičuje svoje poneverbe. Cacau, Guto in Pitty se poslovijo od družine, Kennyju pa preti preprodajalec. Marco odpelje Cacau na DNK test. Justino se prebudi iz kome, ko vidi Cacau, in izrazi željo, da jo prizna kot hčer. Tomane je zaslišan s strani Soraie. Regina se odloči zaščititi Justina in Cacau. Salomao sliši Justina, kako za težave krivi Sal.
41:11
44. del
Justino Regini razkrije afero med Simone in Ruijem. Cacau se odloči opraviti nov DNK test na Portugalskem, Marco pa njej in njenim prijateljem ponudi svoj dom. Pipa razmišlja o pobegu s Heitorjem. Soraia zaslišuje Tomaneja. Vitoria se počuti slabo. Justino želi ločitev, Marco pa prekine zvezo z Vitorio. Nanda je razočarana nad zmenkom. Valdemar skriva skrivnost o Pipi, Regina pa je zaskrbljena zaradi Pipinih načrtov, ki vključujejo Tiaga.
42:52
43. del
Tomane odlaša s tem, da bi Soraii povedal resnico o članku. Heitor Pipi prizna svojo ljubezen. Cacau krivi sebe za situacijo na kmetiji. Rui obljubi, da bo pomagal družini Coutinho, Sal pa Fernandu razloži podrobnosti svoje ugrabitve. Lola začne sumiti Fernanda. Cacau dobi nazaj svoj zvezek, Justino pa je besen zaradi dogajanja. Regina ga poskuša pomiriti, medtem ko Fernando Tomaneju razkrije poskus umora. Soraia se sooči s Tomanejem.
41:49
42. del
Salomao in Jaime se odločita, da bodo prikrili Cacauin povratek na Portugalsko. Valdemar Regino vpraša, zakaj okleva razkriti svojo identiteto Justinu. Pipa prejme posnetek Sal in Ruija, zvezanih in ujetih. Sal za ugrabitev krivi Cacau. Lola Tomaneju postavi ultimat, naj Soraii pove resnico. Heitor prispe na Portugalsko. Simone prejme Ruijev klic, kar vzbudi Vitoriino radovednost. Pipa v avtu naleti na Heitorja.
41:27
41. del
Heitor onesposobi Sal. Salomao in Jaime prosita Marca za pomoč. Justino sumi, da nekdo v hiši razkriva informacije. Tomane obišče kmetijo, a ga varnostniki ustavijo. Julia se sooči z Vitorio zaradi njenega zagovarjanja Simone in Sal. Claudia ponudi pomoč Cacau in njeni družini. Pipa zaslišuje Tiaga glede njegovih čustev do Cacau, Marco pa se sooči z Vitorio. Baobo najdejo nezavestno in sumijo, da je to Heitorjevo dejanje.
40:38
40. del
Tiago je presenečen, da Salomao Cacau ni razkril v časopisu, Justino pa okleva glede DNK testa. Anita najde Kennyja nezavestnega in pokliče policijo. Sal se potoži Ruiju, ker Cacau noče razkriti recepta za čokolado. Cacau Filo in Quimu pove za časopisni članek. Pipa najde Cacauino sporočilo Tiagu in postane ljubosumna. Cacau se sooči s Sal in je še bolj odločena, da se bo borila za priznanje očetovstva. Heitor na kmetiji pripravlja zlovešč načrt.
40:08
39. del
Cacau Aniti, Gutu in Pitty razkrije, da je dala intervju portugalskemu novinarju, v katerem je razkrila Simoneino in Salino manipuliranje. Odločena je, da se bo borila za pravice kot Justinova hči. Tomane je ponosen na naslovnico, Simone in Regina pa sta šokirani nad novico. Salomao načrtuje povračilne ukrepe, Sal pa grozi, da bo odpustila Guta in Pitty. Justino se nasmehne, ko izve resnico, Martim pa novico potrdi Tiagu.
41:15
38. del
Rui in Sal se prepirata glede lastništva kmetije, Filo pa Sal opozori, naj ne škoduje Cacau. Tomane Cacau sooči z njenim oklevanjem glede uveljavljanja pravic kot Justinova hči, in ona končno pristane, da se bo borila. Jaime Justina pripelje domov, kjer načrtujeta preiskavo Salomaa. Tiago prejme paket od Cacau in gane ga njeno sporočilo. Policija preiskuje Chiquinhino zgodbo, Filo pa Quimu prizna, da je ponaredila Cacauin DNK test.
42:19
37. del
Cacau je neustrašna mladenka, katere življenje se obrne na glavo po odkritju, da je dedinja mogočne družine. To sproži vrtiljak nevarnih posledic. Posvojitelja jo hočeta zaščititi, a Cacau hoče izvedeti resnico o svojem izvoru, obvarovati svoje najdražje in se boriti za lastno srečo. Spozna tudi junaka, ki počasi išče pot v njeno srce. Kakšen je okus ljubezni?
41:01
36. del
Cacau je neustrašna mladenka, katere življenje se obrne na glavo po odkritju, da je dedinja mogočne družine. To sproži vrtiljak nevarnih posledic. Posvojitelja jo hočeta zaščititi, a Cacau hoče izvedeti resnico o svojem izvoru, obvarovati svoje najdražje in se boriti za lastno srečo. Spozna tudi junaka, ki počasi išče pot v njeno srce. Kakšen je okus ljubezni?
40:50
35. del
Lala šokiran izve, da je Tomane odkril informacije o Cacau. Salomao poskuša preprečiti objavo zgodbe o Cacau, medtem ko Vitoria razkrije novo odkritje o Justinovem premoženju. Filo se sooči z Anito zaradi njenih laži, s katerimi je želela zaščititi Cacau. Marco in Salomao se pogajata, da bi preprečila razkritje resnice o Cacau. Tomane se odloči, da ne bo popustil Marcovemu pritisku, zato načrtuje objavo zgodbe.
41:53
34. del
Cacau se oddalji od Tiaga in išče odgovore o svoji preteklosti, na spletu pa objavi fotografijo Chiquinhe. Vitoria šokiranemu Marcu razkrije, da pod srcem nosi njegovega otroka. Quim se sooči s Kennyjem zaradi njegove zveze z Anito, medtem ko se Soraia in Tomane zbližujeta. Salomao poskuša podkupiti Tomaneja, da ne bi razkril družinskih skrivnosti. Filo in Quim se prepirata, ali naj Cacau povesta resnico. Julia spodbuja Tiaga, naj se bori za Cacau.
41:40
33. del
Justino okreva, a Regina in Lola to skrivata pred Simone. Lola Simone celo laže o Justinovem stanju. Salomao in Jaime poskušata prepričati zdravnika, naj sodeluje proti Simone. Cacau se Aniti opraviči zaradi svojega odnosa s Tiagom. Anita poljubi Kennyja, s tem pa šokira Filo. Cacau se sooči z Guto in Pittyjem, ker sta govorila s Tiagom. Ko se Anita in Kenny ponovno poljubita, to močno prestraši Filo.
41:42
32. del
Justino se prebudi iz kome. Regina prepričuje Simone, naj počaka, preden ukrepa proti Justinu, a Simone bi se rada Justina čim prej znebila. Salomao se pobota z Lalo. Regina z DNK testom odkrije, da je Cacau zares njena hči. Anita se sooči s Cacau zaradi Kennyjevega pisma. Martim komaj čaka, da spozna svojo babico. Quim policijskemu načelniku pokaže grob Chiquinhine hčerke. Regina obljubi, da bo Justina zaščitila pred Simone.
41:45
31. del
Filo je še vedno pretresena, Regina pa žaluje zaradi Cacauinega odhoda. Družina Coutinho se vrne na kmetijo, Cacau pa objame svoje stare prijatelje. Martim želi spoznati svojo babico, Guto in Pitty pa sta šokirana zaradi Salinega napada na Cacau. Simone prizna, da je Cacau dajala pomirjevala. Salomau je prepovedano upravljati Justinovo premoženje. Cacau izve, da je imel Justino še eno hčer. Simone se hoče pogovoriti s Salomaom.
41:24
30. del
Anita Cacau prizna, da je ona Sal razkrila njeno lokacijo, zaradi česar bi skoraj umrla, zato se Cacau odločno sooči s Sal. Regina Quimu predlaga DNK test, Tomane pa nesrečno pade skozi okno. Quim je zadovoljen zaradi negativnega testa in se sooči s Simone, Ruijem ter Sal. Ko Marco izve, da je Sal poskušala ubiti Cacau, je šokiran. Filo pa je pretresena, ko izve, da je Simone Quimu razkrila njen zločin proti Chiquinhi.
41:40
29. del
Lourenco se sooči s Simone glede Justinove varnosti, ona pa mu ne zaupa. Cacau prizna Valdemarju, da si ne želi biti priznana kot Justinova hči, saj hrepeni po preprostem življenju in po resnici o svoji materi. Tiago obžaluje izgubo Cacauinega zaupanja in išče nasvet pri Pipi. Regina se spopada z mešanimi občutki glede možnosti, da je imel Justino afero s Filo, medtem ko Salomao in Jaime skrivaj kujeta načrt za zaščito Justina.
41:25
28. del
Sal poskuša povoziti Cacau, kar bi ji tudi uspelo, če ne bi Tiago junaško vskočil in jo rešil. Anita se sooči s Sal zaradi napada na Cacau in jo hoče prijaviti policiji. Negativen DNK test med Cacau in Justinom marsikomu prinese olajšanje, a Salomao takoj pomisli na prevaro. Cacau se odloči vrniti v Brazilijo, kjer bo za očeta priznala Quima, saj je za njo vedno skrbel kot pravi oče. Marco Salomau izrazi skrb glede prihodnosti posestva.
40:12
27. del
Vitoria Cacau uniči oblačila, kar pa ji Marco tako zelo zameri, da jo nažene iz hiše. Očitno se njegova naklonjenost do Cacau poglablja. Regina in Valdemar sprejmeta Cacau pod svojo streho, medtem ko policija izpusti Salomaa, čeprav so zelo sumničavi do njegovih finančnih potez. Cacau in Anita se odločita za srečanje s Salomaom glede DNK testa, ne da bi se zavedali, koliko pasti se skriva za tem.
41:32
26. del
Guto in Pitty stopita v stik s Cacau in ona jima zaupa, da se je zapletla s Tiagom. Anita se prek družbenih omrežij poveže s Sal in je v zameno za to, da ostane v Lizboni, pripravljena storiti marsikaj. Simone in Rui načrtujeta izvedbo drznega načrta, da bi Justina odpeljala iz bolnišnice. Vitoria Cacau vrže iz hiše, a Cacau nepričakovano pomoč najde pri Pipi, ki ji pomaga najti prenočišče. Salomaa čaka zaslišanje na policiji.
40:21
25. del
Tiago pred Filo in Quimom zanika kakršenkoli odnos s Cacau, čeprav oba še vedno ostajata v dvomih. Salomao odpelje Cacau na DNK test z Justinom, kar razbesni Simone in Sal. Simone načrtuje ponarejanje rezultatov in odstranitev Justina iz bolnišnice, da bi obdržala nadzor nad dediščino. Julia obljubi, da ji bo pomagala zaščititi interese družine. Cacau si želi, da Justino ne bi bil njen oče in hrepeni po starem življenju v Braziliji.
40:38
24. del
Tiago išče Cacau in odkrije, da je morda pri Marcu. Salomao medtem Simone razkrije, da namerava priznati Justinovo hčer. Cacau pristane na nov DNK test, a previdnost ji šepeta, da ni vse tako, kot se zdi. Nanda prisluškuje pogovoru in postane radovedna. Quim, Filo in Tiago se sporečejo zaradi Cacau, Anita pa se Julii potoži zaradi svojega odnosa s Tiagom. Cacau se čustveno sooči z Justinom in upa, da ni njen biološki oče.
39:02
23. del
Anita se sooči s Cacau, jezna zaradi celotne situacije. Guto in Pitty policijski načelnici pokažeta pisma, kar jo preseneti. Cacau postane radovedna, ko vidi fotografijo Marca z Vitorio. Regina in Valdemar se prepirata glede Cacauine prave identitete. Marco prinese Cacau oblačila, ona pa okleva, ali naj zaradi novega porekla res spremeni svoj slog. Salomau ni prav, ko izve, da je Cacau pod Marcovo zaščito.
39:42
22. del
Regina od Valdemarja prejme šokantno razkritje glede svoje hčerke z Justinom. Medtem Cacau besno napade Tiaga in se odloči oditi, ker ne ve več, komu lahko zaupa. Pipa poskuša pomiriti napetost med njima. Rui, Simone in Sal razpravljajo o Cacauini prisotnosti na Portugalskem in njenih možnih povezavah z Marcom. Quim verjame, da bi Justina Cacauina prisotnost lahko spodbudila k okrevanju.
41:49
21. del
Cacau izve resnico o svojem očetu in v šoku pobegne pred tistimi, ki so jo vse življenje varovali z lažjo. Trenutek varnosti najde v Tiagovem naročju, a njuna nežnost se hitro zaplete z izdajo. Anita medtem začuti ljubosumje, Pipa pa s svojim prihodom razkrije, da tudi Tiago nosi težo skrivnosti. Lala Salomau predlaga, naj Cacau pomaga pri dediščini, Regina pa prosi Valdemarja za pomoč pri iskanju družine Coutinho.
39:57
20. del
Cacau ganjeno objame Marca in mu razloži, da sta se z Anito izgubili v Lizboni, medtem ko sta Tiago in Salomao še vedno zaskrbljena zaradi njunega izginotja. Quim in Filo razmišljata, ali naj Cacau povesta resnico. Marco se sooči s Tiagom zaradi njegovega odnosa s Cacau. Lala v Salomaovi pisarni namesti skrito kamero in kmalu odkrije resnico o Cacau. Tiago Cacau prizna ljubezen, ona pa se umakne, ker je med njima preveč skrivnosti.
41:36
19. del
Simone Regini razkrije podrobnosti noči, preživete s Salomaom. Anita in Cacau raziskujeta Lizbono, se pri tem izgubita in pristaneta v težavah. Medtem sta Quim in Filo čedalje bolj zaskrbljena zaradi razkritja resnice Cacau. Tudi Salomao in Tiago sta na trnjih zaradi izginotja deklet. Guto in Pitty pritiskata na Baobo glede informacij o Chiquinhi, nakar Baoba najde Chiquinhina pisma, ki lahko osvetlijo preteklost.
42:22
18. del
Julia je ganjena zaradi Tiagove vrnitve, Tiago pa ji razkrije grozljiv Simonin in Salin načrt, kasneje pa ji prizna še svoja čustva do Cacau. Se pa Tiago znajde v nerodnem trenutku z Anito. Guto in Pitty delita informacije s policijskim načelnikom, Salomao in Regina pa se prepirata zaradi Simone. Pipa se zbliža z Valdemarjem, Valdemar pa se sooči s Tiradentesom. Simone skuša zapeljati Salomaa. Bo podlegel njenim čarom?
40:28
17. del
Cacau in Marco skušata prikriti Quimovo stanje, medtem ko Heitor pripravlja nov napad. Tiago Salomau razkrije resnico o Cacau, kar odpre vrata nevarnim izdajam. Rui in Simone se spreta, Regina pa Soraii izroči denar za njeno varnost. Guto in Pitty sta zaskrbljena zaradi Cacauinega izginotja. Skriti v Salomaovi pisarni Cacau in njeni bližnji čakajo v napetosti, medtem ko se Simone vse bolj približuje.
40:10
16. del
Tiago od Filo izve, da je Quim odšel na Portugalsko, da bi izvedel resnico o svoji hčeri, in koščki skrivnosti se začnejo zlagati v usodno sliko. Heitor vznemirjen pride k Pipi in trdi, da so ga oropali. Pipa ga sooči z njegovimi lažnimi potnimi listi, zato se Heitorjeva maska nevarno kruši. Marco medtem pripravlja pobeg za Cacau in njeno družino iz Itacara, za pomoč pa se obrne na Cony. Vsaka rešitev ima svojo ceno.
40:08
15. del
Cacau razkrije Marcu, kako se boji, da je Quima ujel morilec, ki v Itacaru išče Justinovo drugo hčer. Vse bolj jo stiska strah. Pipa odkrije, da Heitor nosi orožje, kar razkrije, da je nevarnost bližje, kot si kdo upa priznati. Rui je šokiran, ko mu Simone pove, da je njun načrt za umor Justina propadel, trdi celo, da je v hiši ovaduh. Regina Soraii pojasni, da Simone sumi, da je nekdo v hiši proti njej. Hiša postane kraj sumničenj in tihih groženj.
41:54
14. del
Po napadu na Justina se nevarnost razširi na vse, ki poznajo resnico. Heitor ugrabi Quima in skuša iz njega izsiliti skrivnost o Justinovi nezakonski hčeri, a Quim zanika, da bi bil otrok živ. Medtem Simone igra vlogo žalostne žene, Julia pa za napad na Justina sumi Salomaa in Lalo. Quimu uspe pobegniti in Filo prejme klic, ki razkrije grozljivo novico. Cacau je v nevarnosti in mora takoj zapustiti posestvo, preden jo najdejo!
43:10
13. del
Cacau in Tiago se posmehujeta Sal in Ruiju, ki se počutita nedotakljiva. Regina odkrije, da je Soraia bogata. Julia sumi, da ima Salomao drugo žensko, Salomao pa paničari zaradi njenih sumov. Marco je navdušen nad proizvodnjo kakava in obljubi, da bo ocenil posel. Rui naroči Heitorju, naj ubije Tiaga in pritisne na Quima. Sal in Rui se vrneta na Portugalsko, Cacau pa čuti, da so težave šele začele kazati pravi obraz. Nekdo poskuša ubiti Justina.
41:02
12. del
Ko mati prednica prejme Heitorjevo plačilo, mu pokaže Chiquinhin grob, s čimer potrdi, da je umrla po porodu. A skrivnost Chiquinhine smrti postane še bolj temačna, ko se razkrije, da je bila resnica morda prikrojena. Regina Simone pokaže način, kako brez sledi ubiti Justina, Filo pa razmišlja, da bi Cacau povedala resnico. Cacau in Tiago se soočita s Sal in Ruijem glede njunega načrta za umor skrivnostne Justinove hčere.
52:25
11. del
Regina je po pogovoru s Simone zaskrbljena, Soraia pa ji sledi. Tiago razkrije Cacau, Gutu in Pitty, da je neznana Justinova hči v smrtni nevarnosti, saj se je hočejo Sal, Rui in Simone znebiti, da bi se izognili delitvi dediščine. Cacau se pogumno postavi po robu Sal, a s tem sproži novo maščevanje, saj Sal odpusti vse delavce na kmetiji. Ko Marco zavzeto opazuje Cacau, se v ozadju prebudi nova napetost, polna privlačnosti in dvomov.
45:36
10. del
Tiago reši Cacau, a njegova odločitev spremeni vse, kar sta mislila, da vesta drug o drugem. Filo odkrije, da je njena hči pobegnila, Quim pa zaradi prispevka s kmetije odganja obiskovalce. Cacau izve, da je Tiago izgubil tekmo zato, ker ji je pomagal, Anita pa ga strastno poljubi. Cacau odkrije, da Sal in Rui načrtujeta umor Justinove hčere. V trenutku groze razume, da ne gre več le za posestvo, temveč za veliko skrivnost.
43:07
9. del
Ko Cacau odkrije obraz ženske s fotografije, se približa resnici, ki so jo drugi leta prikrivali. Simone pritiska na Regino, da dokonča tisto, česar sama ne zmore. V Itacaru poteka tekmovanje, med katerim ima Cacau nesrečo. Medtem ko Heitor nesrečo ignorira in nadaljuje s tekmovanjem, se Tiago takoj odpove zmagi, da bi pomagal in rešil Cacau. V njegovem dejanju se rodi nežnost, a tudi nevarnost, saj pomoč lahko razkrije preveč.
48:47
8. del
Justinov posnetek kot strela razpara fasado družine in razkrije, da se je Simone z njim poročila iz preračunljivosti. Pismo, v katerem Chiquinhe postane prava ljubezen njegovega življenja, odpira rano, ki se nikoli ni zares zacelila. Medtem se Sal, Rui in Simone odločijo ponarediti prodajo farme, Cacau pa se z novim kakavom znajde v središču pozornosti, ki lahko prinese slavo ali pogubo. Tiago prejme pismo in fotografijo Chiquinhe.
47:35
7. del
Pohlep Salomaa in strah Simone začneta lomiti družino od znotraj. Cacau opazi, da Quim pred njo nekaj skriva, zato od njega zahteva odgovore, medtem ko Tiago vse bolj prodira v temne kotičke posestva. Regina odkrije prepovedano ljubezensko zvezo med Ruijem in Simone, Heitor pa ostaja nevarna senca, ki lahko vsak trenutek udari. Simone si ogleda video, ki ga je posnel Justino, da bi si ga ogledala po njegovi smrti.
44:56
6. del
Regina posumi, da hoče Quim Justinu razkriti resnico, ki bi lahko uničila Simone. Medtem Simone z grozo izve, da je bil Quim vpleten v rojstvo otroka, ki ga je preteklost skušala izbrisati. Tiago in Pipa se zapleteta v iskanje dekleta iz Itacara, ne da bi vedela, da se približujeta skrivnosti, zaradi katere bi lahko nekdo umrl. Razkrije se, da ima Simone ljubimca, Rui pa Vitorio predstavi kot družinsko odvetnico.
48:55
5. del
Med Cacau in Tiagom se zaradi izgubljenega amuleta vname prepir, ki v sebi skriva več napetosti kot sovražnosti. Marco hoče prepričati Simone, naj proda posestvo. Simone vedno bolj sluti, da se preteklost vrača po svoje dolgove, Quim pa razkrije skrivnost, ki bi lahko spremenila Cacauino življenje. Simone pritisne na Filo, naj ji razkrije resnico. Medtem Heitor po Ruijevem nalogu nadaljuje preiskavo o Justinovi nezakonski hčerki.
49:18
4. del
Cacau se znajde ujeta, a njen strah se hitro spremeni v jezo, ko posumi, da jo nekdo želi utišati. Tiago se poda v Brazilijo, da bi razvozlal skrivnost Justinove hčere, in usoda ga v valovih Itacara pripelje naravnost do Cacau. Njuno prvo srečanje je burno, iskrivo in zaznamovano z občutkom, da se je med njima začelo nekaj, česar ne bosta mogla ustaviti. Salomao načrtuje, kako priti do Justinovega denarja, ne da bi ga pri tem odkrili.
48:17
3. del
Cacau odkrije načrte za razkošen hotel, ki bi izbrisal svet, ki ga ljubi, in v njej se prebudi uporniška moč. Hkrati ji Baoba podari zvezek z recepti za torte in kakav. Quim se boji, da se Justino nikoli ne bo prebudil iz kome. Medtem Tiaga duši krivda zaradi nesreče, Simone pa ostaja obdana z ljudmi, ki samo čakajo na priložnost za prevzem oblasti. Odvetnik Salomao prikrije resnico o Justinu in njegovi drugi hčeri, s čimer nevarnost postane še večja.
45:44
2. del
Tiago sledi Justinu in Simone na urgenco. Justin mora takoj na operacijo, Simone pa je stabilna. Odvetnik Salomao in njegova pomočnica Lala v nesreči vidita idealno priložnost, da se polastita Justinovege denarja. Medtem Sal in Rui načrtujeta prodajo posestva in razglasitev Justinove nesposobnosti. Okoli Justinovega bogastva se začne nevarna igra pohlepa. Simone v deliriju izreče prošnjo, ki razkrije, da je biti skrivnostna hči lahko tudi smrtna obsodba.
53:35
1. del
V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.