Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 83. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Soraia je vesela Quimovega obiska, a razočarana, ko izve, da je prišel s Filo. Tomane predlaga, da bi javno spregovorili o Cacau. Vitoria in Julia razpravljata o svojih ljubezenskih težavah. Cacau se sooča z zmedeno preteklostjo, Justina pa skrbi za Sal in Simone. Regina Cacau ščuva proti Tiagu, a Tiago vseeno poskuša popraviti odnos s Cacau. Martim Tiagu svetuje, naj se bori za Cacau, Marco pa Marquinha registrira kot svojega sina.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska